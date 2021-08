CALCIOMERCATO MILAN/ L’Atalanta non molla Ilicic, i rossoneri si tengono Pobega

CALCIOMERCATO MILAN, DIFFICOLTA’ PER ILICIC

In questa sessione di calciomercato estivo il Milan è ancora alla ricerca di nuovi elementi per migliorare la propria trequarti specialmente dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, accasatosi a parametro zero ai cugini dell’Inter dopo esser rimasto svincolato a fine giugno. Uno degli elementi accostati ai rossoneri con maggior insistenza rimane Josip Ilicic, sloveno di proprietà dell’Atalanta con cui i contatti sarebbero cominciati da diverse settimane. L’ex Palermo ha il contratto in scadenza con i bergamaschi tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, ma i nerazzurri del tecnico Gasperini non hanno alcuna intenzione di svenderlo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di calciomercato.com infatti, Ilicic non è considerato un esubero nonostante i rumors che lo vedevano lasciare l’Atalanta già lo scorso gennaio ed i bergamaschi saebbero pronti a continuare a puntare su di lui fino alla scadenza del contratto nel caso in cui decida di non rinnovare. Quello che è certo è che la richiesta del club dei Percassi rimane ferma ad 8 milioni di euro ed il trasferimento al Milan potrebbe andare a buon fine soltanto nel caso in cui i rossoneri decidessero di alzare la loro offerta da 4 a 6 milioni di euro, tralasciando il discorso riguardante i bonus relativi al trasferimento di Pessina.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ilicic si avvicina, lunedì le visite di Hauge all'Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN, POBEGA NON SI MUOVE

Oltre a pensare ad eventuali movimenti in entrata ed in uscita per migliorare l’organico a disposizione di mister Pioli, il Milan deve anche fare ben attenzione agli assalti degli altri club ai suoi campioni da qui alla fine della finestra di calciomercato. Stando ai rumors provenienti da calciomercato.com, la Sampdoria avrebbe infatti messo nel mirino il ventiduenne triestino Tommaso Bobega, il cui contratto con i rossoneri scadrà però non prima del giugno del 2025. L’intenzione del Milan è quella di respingere ogni offerta ricevuta per il cartellino di Pobega, non solo quella dei blucerchiati quindi, anche in ottica futura così da tutelare il proprio centrocampo. Nel prossimo mese di gennaio infatti i rossoneri potrebbero perdere sia Bennacer che Kessie in concomitanza con la Coppa d’Africa lasciando così il reparto orfano di ben due elementi. Anche per questa ragione Pobega dovrebbe essere trattenuto dal Milan che dovrebbe puntare su di lui anche per l’amichevole in programma quest’oggi contro il Real Madrid, quando giocherà al fianco di Tonali.

