Calciomercato Milan/ Lotta con la Juventus per Kiwior. Su Zirkzee c’è il Manchester United (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER LA DIFESA SPUNTA IL NOME DI JAKUB KIWIOR DELL’ARSENAL

Entra nel vivo il calciomercato Milan con la dirigenza rossonera alla ricerca di un difensore da consegnare a Paulo Fonseca per sopperire l’addio di Kjaer e completare un reparto difensivo alla ricerca di nuove certezza. L’attenzione di Moncada è caduta sul difensore polacco dell’Arsenal Jakub Kiwior che è attualmente impegnato a Euro2024 con la sua nazionale ma conosce già la Serie A e potrebbe partire nonostante il buon minutaggio avuto nell’ultima stagione. Kiwior ha avuto un’importante esperienza con lo Spezia in Serie A e, da subito, ha stupito gli addetti ai lavori che hanno grande riguardo sulle sue qualità difensive e la sua duttilità. Arteta lo ha spesso impiegato come terzino sinistro ma il ritorno dall’infortunio di Timber potrebbe fargli perdere il posto e aprire il discorso con il Milan per il ritorno in Serie A. La trattativa è tutto tranne che facile ma il Milan è alla ricerca di un difensore e Kiwior potrebbe essere il nome migliore per comporre una coppia con Tomori o completare la difesa a tre come “braccetto di sinistra. Sul polacco, però, è forte anche il pressing della Juventus che sta cercando un difensore centrale mancino e potrebbe andare sull’ex Spezia in caso non riuscisse ad arrivare a Calafiori.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL MANCHESTER UNITED PIOMBA SU ZIRKZEE

Altro discorso quello che riguarda Joshua Zirkzee che rimane il nome preferito per l’attacco del calciomercato Milan ma che è ancora in stand-by per via delle alte commissioni chieste dagli agenti dell’attaccante olandese che rimane impegnato con la sua Olanda ad Euro2024. Nelle ultime ore si è anche ulteriormente complicata la trattativa con il Manchester United di Erik Ten Hag che sta provando ad inserirsi per portare in Inghilterra il talento del Bologna così da affiancare l’ex Atalanta Hojlund ed arricchire il reparto offensivo dopo la partenza di Martial. Visto il forte interessamento del Manchester United per Zirkzee, il Milan sta cercando di approfondire anche altri nomi con l’ucraino Artem Dovbyk sondato dalla dirigenza rossonera che dovrà chiudere la trattativa di calciomercato per un attaccante in grado di fa fronte alla partenze di Olivier Giroud.













