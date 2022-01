CALCIOMERCATO MILAN/ Maldini: “Botman è bravo ma non è l’unico in giro”

La sessione di calciomercato invernale potrebbe consentire al Milan di puntellare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Nelle idee dei rossoneri ci sarebbe l’intenzione di trovare almeno un nuovo difensore per sopperire all’infortunio patito dal non più giovanissimo Simon Kjaer ed uno dei nomi più caldi accostati ai lombardi in questo senso resta quello di Sven Botman, di proprietà del Lille che non vorrebbe lasciarlo partire per meno di 30 milioni di euro.

Intervistato da DAZN prima della sfida contro la Roma, il dirigente milanista Paolo Maldini ha lasciato intendere di seguire anche altri profili spiegando: “Gioca nel Lille e ha un contratto fino al 2024. Non è l’unico bravo in giro, ce ne sono anche altri. Non bisogna aspettarsi colpi alla Berlusconi. Cerchiamo di essere sostenibili. Il difensore è una necessità, poi se ne faremo uno in prestito per sei mesi o con una soluzione definitiva lo decideremo in base al prezzo e al tipo di giocatore.”

CALCIOMERCATO MILAN: MISTER PIOLI VORREBBE UN DIFENSORE

La finestra di calciomercato in corso dovrebbe consegnare a mister Stefano Pioli un nuovo calciatore da sfruttare nel reparto arretrato. Lo stesso tecnico rossonero aveva spiegato alla vigilia dell’ultima giornata di campionato: “Le idee sono chiare e condivise. L’infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa. Non ho fatto altre richieste, credo che la squadra sia completa così. Stiamo cercando un difensore completo, cioè che possa essere in grado di accettare gli 1 vs 1 difensivi con grande tempismo e buona disposizione al coraggio nella fase difensiva. Poi i difensori sono diventati i veri registi di inizio azione; devono cioè avere la capacità di fare la scelta giusta anche in possesso di palla. Non sarà un mercato scoppiettante, ma è chiaro che troveremo il giocatore giusto per noi.”

