Calciomercato Milan/ Maldini cerca un bomber: Kolo Muani e Alvarez nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN, URGE UN RINFORZO IN ATTACCO

Non si è ancora aperta la finestra invernale di calciomercato, che il Milan appare già attivissimo nella ricerca di nuovi innesti nella rosa di Pioli, ancora decimata dalle assenze. Con Ibrahimovic non in condizione, Giroud e Leao sulla via del recupero e pure Pellegri e Ante Rebic fermi in infermeria, in casa rossonera è urgente tamponare l’emorragia in questo settore dello schieramento di Pioli, e stando alle ultime indiscrezioni, pare che Maldini e soci stiano già vagliando diversi nomi in vista della prossima finestra di contrattazione.

Stando alle ultime voci di calciomercato ecco che nome su cui il Milan starebbe puntando molto è quello di Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 attualmente in maglia del Nantes (ma il contratto è in scadenza per giugno). Il profilo del giovane attaccante è stato accostato al Diavolo anche nella scorsa estate e pure in stagione il bomber sta confermando di meritare tali attenzioni, con ben sei gol in 17 patite fin qui disputate in Ligue 1. Come fai riporta la Gazzetta dello sport, pure Kolo Muani non è la priorità numero 1 del Milan, ma Maldini ha già incontrato i rappresentanti del giovane francese: molto potrebbe accadere.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ANCHE ALVAREZ NEL MIRINO

Non è però solo alla Ligue 1 che il Milan guarda per la prossima finestra di calciomercato invernale. Sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco per Stefano Pioli, che dispera di recuperare tuti i suoi giocatori a breve, ecco che la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche il profilo di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 attualmente di propria del River Plate, con cui avrebbe un contratto fino al dicembre del 2022. Il bomber argentino è giocatore di sicure prospettive: nel primo campionato albiceleste il bomber 21 enne ha messo a tabella 21 presenze in campo con sette assist vincenti e 18 gol e pure si è messo positivamente in luce anche in occasione della Copa Libertadores e nella Copa de la Liga.

Il profilo di Alvarez però non sta interessando solo il Milan: stando alle ultime voci di calciomercato che arrivano da Olè, portale sportivo argentino, pare che il giovane bomber del River Plate sia entrato anche nella lista dei desideri del Manchester United. Segnaliamo pure che al momento la valutazione del cartellino di Alvarez si aggira sui 25 milioni di euro e che pure negli ultimi giorni vi sono stati contatti frequenti tra il club e la stessa società dei Red Devils, per definire il reale interesse della dirigenza inglese.



