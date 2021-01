Calciomercato Milan/ Mateo Musacchio andrà via già a gennaio?

Il calciomercato Milan agisce secondo una linea molto chiara: Elliott vuole giocatori giovani, con grandi prospettive di crescita e costi contenuti; lo abbiamo visto in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in difesa, dove ci sarebbe a disposizione Mateo Musacchio, che però è ormai ai margini del gruppo di Stefano Pioli. Un infortunio ha certamente complicato la situazione di Musacchio, che in questi mesi non è praticamente mai stato a disposizione: un fattore non trascurabile, perché sappiamo che in difesa spesso il Milan è stato in emergenza e se Musacchio fosse stato disponibile avrebbe magari giocato e, se avesse sfruttato bene questa opportunità, magari adesso staremmo raccontando una storia completamente diversa. Fatto sta che questo treno ormai è passato e di conseguenza il futuro di Mateo Musacchio non dovrebbe più essere al Milan e bisognerà di conseguenza monitorare se per il difensore ci potrebbero già essere sviluppi significativi nella sessione di gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN: MUSACCHIO PIACE AL GENOA

La situazione per Musacchio è abbastanza chiara: il giocatore andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione agonistica, di conseguenza per il calciomercato Milan si configura una ultima possibilità di monetizzare la partenza del difensore argentino, che altrimenti resterà a Milanello fino a giugno, ma verosimilmente senza mai trovare spazio, a maggior ragione se dovesse arrivare in rossonero almeno uno dei difensori che il Milan sta seguendo con grande attenzione in queste settimane, con Simakan dello Strasburgo che appare sempre il principale favorito per sbarcare alla corte di Stefano Pioli. La società ormai considera Musacchio in sovrannumero al Milan, di conseguenza per lo stesso giocatore cambiare aria al più presto potrebbe essere l’opzione migliore: in tal senso segnaliamo l’interessamento da parte del Genoa, che pensa proprio all’argentino per rafforzare fin da subito la propria difesa nella corsa verso la salvezza. Vedremo se la pista si concretizzerà, appare però difficile che Musacchio resti al Milan fino al termine della stagione.



