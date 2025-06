Calciomercato Milan News: Guéla Doué il terzino destro che manca da anni

I rossoneri sono una delle squadre più attive sul mercato visto che dopo la disfatta della scorsa stagione, chiusa con un ottavo posto in classifica e la non partecipazione alle competizioni europee, si vuole cercare di rientrare nelle prime quattro del campionato e magari ottenere anche qualcosa in più. Per riuscire a farlo però il calciomercato Milan deve concludere diverse operazioni ed è quello che Igli Tare sta cercando di fare insieme a Massimiliano Allegri che fornisce le indicazioni sulle necessità della squadra, oltre che cercare di trattenere i campioni.

Un ruolo dove i rossoneri sono scoperti e dove per la prima volta sembra vogliano intervenire è quello del terzino destro, nella scorsa estate era stato acquistato Emerson Royal che aveva il compito di prendere il ruolo di Calabria e che anche prima dell’infortunio non era riuscito. L’arrivo di Walker non ha dato i suoi frutti e con l’addio dell’ex capitano la squadra è rimasta scoperta, per riempire il vuoto Tare avrebbe scelto Guéla Doué, classe 2002 francese dello Strasburgo, fratello dell’attaccante del PSG, il cui prezzo però è di circa 20 milioni.

Calciomercato Milan News: Simon Sohm il nuovo Loftus-Cheek

Con l’addio di Reijnders poi il calciomercato Milan dovrà trovare uno o più giocatori che vadano a sostituirlo, il primo indiziato è Luka Modric la cui età però non può garantire lo stesso rendimento, l’operazione per Samuele Ricci sembra sfumata tanto che la situazione di Bennacer è sempre più vicina a concludersi con la sua permanenza. Si cercherà quindi un giocatore box to box che possa anche consentire qualche gol e da queste caratteristiche è stato scelto Simon Sohm, centrocampista svizzero di ventiquattro anni che gioca nel Parma e che ha fatto 4 gol in 37 partite e che con 5 milioni potrebbe essere acquistato.

Un’altra possibilità per il calciomercato Milan invece è quella che arriva dalla Francia, in particolare dal Lille da cui potrebbe essere acquistato Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese diciasettenne, ha esordito quest’anno grazie a Genesio ed è velocemente diventato un giocatore importante per la squadra, ha infatti giocato 34 partite riuscendo anche a fornire 2 assist. Ha delle caratteristiche a metà tra quelle di un regista e di un portatore di palla ma difficilmente può occupare una posizione davanti alla difesa perché troppo poco forte fisicamente, il prezzo però potrebbe essere un limite visto che i francesi chiedono 30 milioni.