CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Abbandonato Raphael Onyedika, in corsa resta Aster Vranckx

In casa Milan il lavoro della dirigenza per questo finale di calciomercato estivo sembra tutt’altro che concluso. I rossoneri sono infatti ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista avendo perso a parametro zero Franck Kessie, che ha firmato col Barcellona dopo aver rifiutato il rinnovo, e ricordando che Bakayoko potrebbe ritornare in Premier League visto l’interesse espresso nei suoi confronti dal Nottingham Forest. I lombardi sembravano intenzionati a voler mettere le mani su Raphael Onyedika, profilo che sembra però essere stato abbandonato da Maldini e Massara.

Stando ai rumors, la richiesta del Midtjylland per il cartellino del ventunenne Onyedika è ritenuta eccessiva dal Milan che sembra adesso orientato su un altro profilo, ovvero quello di Aster Vranckx, diciannovenne di proprietà del Wolfsburg con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. L’obiettivo sarebbe quello di aggiudicarsi il belga Vranckx per 10/12 milioni di euro tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Un altro profilo che potrebbe fare al caso del Milan sarebbe anche quello di Jean Onana del Bordeaux a dimostrazione del fatto che i rossoneri guardano sempre con grande interesse anche nel campionato francese in cerca di rinforzi per l’organico di mister Pioli.

Calciomercato Milan news, le parole dell’allenatore Stefano Pioli

Al termine del pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento calciomercato. Il tecnico rossonero ha commentato la prestazione di Charles De Ketelaere ed ha blindato nuovamente Simon Kjaer, accostato alla Fiorentina, dichiarando: “De Ketelaere sta crescendo, sta lavorando a pari livello coi compagni, l’ambientamento prevede una reciproca conoscenza, ma è un giocatore di qualità, ci darà le giuste soddisfazioni, ci farà divertire. Adesso non so dirti se giocherà col Bologna, ma cominceremo un periodo di 6-7 partite ogni tre giorni, ma tutti saranno titolari. Mercato? Spero solo che Kjaer non ci metta troppo tempo a recuperare la condizione migliore.”

