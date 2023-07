CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Accelerata per Chuckwueze, fumata nera per Danjuma (21 luglio 2023)

Il Milan sta accelerando le trattative di calciomercato per portare Samuel Chukwueze dal Villarreal e il trasferimento sembra ormai molto vicino alla conclusione. I due club hanno avuto nuovi contatti positivi e sembrano essere sempre più vicini a trovare un accordo. Gli spagnoli hanno abbassato la loro valutazione del giocatore da 35 a 30 milioni di euro, più bonus, e il Milan ha il sì del calciatore, che desidera solo il trasferimento in maglia rossonera. L’accordo per l’ingaggio è già stato raggiunto in massima parte, il che rende la situazione ancora più favorevole per i rossoneri.

Calciomercato Milan News/ Quattro giocatori in uscita: c'è Origi. Arriva un giovanissimo (20 luglio 2023)

Manu Sainz, giornalista per il quotidiano spagnolo AS, ha confermato l’interesse di calciomercato del Milan per Chukwueze e ha affermato che il club italiano è il favorito per aggiudicarsi il talentuoso esterno offensivo. Nonostante la differenza tra l’offerta del Milan e la richiesta del Villarreal sia di 10 milioni di euro, i rossoneri stanno lavorando duramente per ridurre questa differenza e concludere l’affare di calciomercato. “Anche se in Italia lo davano per vicinissimo, su Danjuma c’era il Feyenoord, ma è l’Everton ad aver fatto un’operazione lampo. L’obiettivo dei rossoneri è Chukwueze: l’operazione è probabile“, ha spiegato Sainz.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Danjuma e Taremi, riflessioni in corso. Piace Gallo del Lecce (20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DANJUMA VERSO L’EVERTON

Sul fronte Danjuma infatti le cose sembrano meno promettenti. Nonostante il Milan avesse manifestato interesse per l’attaccante olandese, le trattative con il Villarreal non hanno portato agli sviluppi sperati. Arnaut Danjuma sembra sempre più vicino a un trasferimento all’Everton, che sta negoziando con il club spagnolo per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo. L’opportunità di vederlo in maglia rossonera si sta allontanando, poiché il Villarreal e l’Everton sembrano prossimi a raggiungere un accordo.

Calciomercato Milan News/ Summit con il Villarreal: non solo Chukwueze, c'è anche Danjuma (19 luglio 2023)

Dopo l’esperienza al Villarreal, Danjuma è tornato dal prestito al Tottenham ma sembra ora in procinto di restare in Premier League. L’ex PSV e Bruges conosce già il campionato inglese vista la sua precedente militanza al Bournemouth e appunto al Tottenham e ha dato il gradimento alla destinazione con il Milan che sembra a questo punto un’ipotesi remota. Per questo i rossoneri hanno deciso di puntare tutto su Chukwueze, che potrebbe essere dunque l’ennesimo acquisto del Milan in un calciomercato molto aggressivo dopo la cessione di Tonali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA