CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Accelerata per Renato Sanches e Ziyech si gestisce da solo

Il Milan valuta diversi profili per potenziare il proprio organico nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. I rossoneri stanno pensando di sistemare il proprio centrocampo dopo anche l’addio a parametro zero di Franck Kessie, che ha firmato con il Barcellona qualche giorno fa, ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Renato Sanches, di proprietà del Lille ed accostato ai lombardi da diversi anni.

Uno degli ostacoli principali nell’aggiudicarsi Sanches sembrava esser rappresentato dalla concorrenza del Paris Saint-Germain ma, secondo le indiscrezioni più recenti, i francesi non sembrano effettivamente interessati a chiudere la trattativa in tempi brevi. Il Milan potrebbe dunque approfittare della situazione chiudendo con il Lille per un affare da circa dieci milioni di euro ma ora Massara e Maldini dovranno vedere quello che si potrà fare in merito all’ingaggio visto che il centrocampista percepisce ora ben 6 milioni di euro.

Un altro nome importante seguito dal Milan in questi giorni di calciomercato è quello di Hakim Ziyech, sempre più deciso a lasciare il Chelsea. Lo stesso marocchino ha emesso un comunicato con un post su Instagram rivelando di aver deciso di gestire direttamente i propri interessi: “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. L’interesse professionale dovrebbe essere diretto a te informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno.” Questo aspetto potrebbe aiutare il Milan che non dovrà quindi passare attraverso ulteriori intermediari per provare ad aggiudicarselo.

