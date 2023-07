Calciomercato Milan News/ Accelerata per Yunus Musah, ecco quando è atteso in Italia (28 luglio)

Calciomercato Milan News: Yunus Musah sempre più vicino ai rossoneri, accordo raggiunto con il Valencia

Il Milan è ad un passo da Yunus Musah. Praticamente fatta per il possente centrocampista del Valencia, come riferiscono i principali siti di calciomercato. Operazione sbloccata grazie anche all’uscita di Ante Rebic, che avrebbe permesso al club rossonero di avvicinarsi alle pretese del Valencia per l’acquisto di Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 è un rinforzo di grande prospettiva, ma anche di enorme sostanza e qualità pronta all’uso.

Secondo quanto riferisce il sito calciomercato.com le parti si sarebbero avvicinate moltissimo nelle ultime ore e l’affare adesso si può considerare sbloccato. La richiesta del Valencia si sarebbe abbassata dai 25 milioni di euro iniziali a diciotto milioni offerti dal Milan, con la trattativa che si è sbloccata soltanto nelle ultime ore. Dettagli in via di definizione, dunque, si attendono solo gli annunci ufficiali.

Calciomercato Milan News, ecco Yunus Musah: i tifosi lo attendono in Italia lunedì per le visite mediche di rito

La trattativa tra il Milan e il Valencia è andata dunque a buon fine, in attesa degli annunci ufficiali che salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbero tardare. Il Milan aveva già trovato l’intesa con il centrocampista da circa un mese, mancava solo la chiusura con gli spagnoli, che come dicevamo non volevano abbassare le pretese economiche per il cartellino del centrocampista.

Nelle scorse ore, tuttavia, c’è stato un contatto definitivo tra i club con una conference call tra Moncada, Furlani e la dirigenza del Valencia, con la volontà – rispettata – di raggiungere un’intesa soddisfacente. Affare fatto quindi per Musah al Milan. Il giocatore sarà a Milano nella giornata di lunedì, per completare le visite ed il suo iter burocratico. Un acquisto che, se confermato, alzerà la qualità complessiva dell’organico meneghino, oltre a portare freschezza, gamba e gioventù.

