CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Accordo con Giroud, le cifre: e ora Ziyech!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GIROUD A UN PASSO!

E’ ormai diventata una lunga telenovela di calciomercato, ma la fumata bianca per l’arrivo di Olivier Giroud al Milan potrebbe essere davvero vicina. Il centravanti francese, impegnato con la Nazionale transalpina a Euro 2020, avrebbe trovato l’accordo con il club rossonero, con cifre già stabilite per l’ingaggio, almeno secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio: “Il Milan e Olivier Giroud si sono detti definitivamente sì, in attesa del via libera del Chelsea che i rossoneri sperano di ottenere a breve. Tra i rossoneri e l’attaccante classe 1986 – legato al club inglese da un anno di contratto, ma che punta a liberarsi a zero – sono stati definiti tutti i dettagli contrattuali: accordo raggiunto sulla base di un accordo biennale a 3.5 milioni di euro più bonus.”

Questo quanto riportato sul sito ufficiale del giornalista, con Giroud che sembrava sfumato nei giorni scorsi ma che alla fine ha accettato vista la prospettiva di giocare la Champions e affiancare un campionissimo come Zlatan Ibrahimovic.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER ZIYECH RILANCIO POSSIBILE

Giroud potrebbe dunque diventare ufficialmente il primo colpo in grado di rivitalizzare l’ambiente rossonero, scosso dagli adii di Donnarumma e Calhanoglu, con quest’ultimo passato per giunta a sorpresa ai rivali dell’Inter.

Per questo il Milan non sarebbe intenzionato a fermarsi qui ma vorrebbe aprire un tavolo di trattative più ampio col Chelsea, cercando di capire ad esempio se Hakim Ziyech, esterno offensivo classe 1993 in rotta di collisione a Londra col tecnico Tuchel, possa essere davvero il profilo adatto proprio per coprire la partenza di Calhanoglu. Di Ziyech al Milan si parla ormai da diverse settimane e c’è da dire che l’Italia potrebbe essere l’ambiente giusto per rilanciarsi per l’ex talento dell’Ajax.

Bisognerà capire però le prospettive economiche di un affare che il Chelsea accetterà comunque di trattare solo dopo aver risolto la questione Giroud, che ha rinnovato il contratto proprio per non lasciare il club londinese senza conguaglio economico in caso di sua partenza, che ora appare davvero molto probabile.

