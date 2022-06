Calciomercato Milan news/ Acerbi ad un passo. Per l’attacco Ziyech o Asensio

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Origi e dei rinnovi di Maldini e Massara, il calciomercato del Milan procede senza sosta. Il prossimo colpo potrebbe arrivare per la difesa: secondo il Corriere della Sera, è vicinissimo l’acquisto di Francesco Acerbi. Il centrale è in uscita dalla Lazio e il Diavolo avrebbe avuto la meglio sull’Inter. Nei prossimi giorni è attesa la chiusura della trattativa, si respira grande ottimismo.

Sfumato Sven Botman, che ha sposato la causa del Newcastle, il Milan sta valutando altri profili per il pacchetto arretrato. Secondo Repubblica, un profilo low cost che piace molto alla dirigenza rossonera è quello di Theathe, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna. Ma non è tutto. Stefano Pioli avrebbe bloccato la cessione di Matteo Gabbia, sul taccuino della Sampdoria, e avrebbe chiesto alla dirigenza un rilancio per il rinnovo di Alessio Romagnoli, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

CALCIOMERCATO MILAN: I NOMI PER CENTROCAMPO E ATTACCO

Milan attivo sul calciomercato anche per il centrocampo. I rossoneri sono alla ricerca dell’erede di Kessie, passato al Barcellona a costo zero, e sembra sfumare la pista Renato Sanches, sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Secondo Repubblica, spunta il nome di Douglas Luiz, 24enne brasiliano in scadenza 2023 con l’Aston Villa e già nel mirino della Roma. Per quanto riguarda l’attacco, sono diversi i profili che stuzzicano la fantasia di Maldini e Massara. Hakim Ziyech è tra questi, ma va trovato un equilibrio sull’ingaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea è pronto a cedere il fantasista marocchino: l’operazione potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto, ma prima va trovata la quadra sullo stipendio dell’ex Ajax. Occhi anche in casa Club Bruges, dove militano Charles De Ketelaere e Noa Lang: il primo è il preferito, ma l’olandese resta un obiettivo caldo. Infine, le ultime su Marcos Asensio: Pioli è un grande estimatore dello spagnolo di proprietà Real Madrid, ma restano alcuni ostacoli. I Blancos chiedono 20 milioni di euro, mentre il calciatore ha uno stipendio da 5 milioni di euro all’anno.

