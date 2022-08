Calciomercato Milan News/ Addio a Renato Sanches, ora sale Pape Sarr

Maldini continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa del Milan. Vediamo allora tutte le news di calciomercato della giornata. I rossoneri devono dire addio a Renato Sanches, che fino ad ora è stato l’obiettivo primario per il centrocampo. Il portoghese del Lille, con un passato al Bayern Monaco, andrà al Psg. Troppo alto, infatti, l’ingaggio per permettere al Diavolo di inserirlo in rosa. Sfumata anche la pista Chukwuemeka, che invece ha scelto il Chelsea, il Milan torna a guardarsi intorno per individuare il giusto rinforzo per la linea mediana.

Come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo nome adesso è quello di Pape Matar Sarr del Tottenham. Il giovane ha 19 anni ed è rientrato al Tottenham dopo un anno di prestito al Metz. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni, spiega il quotidiano, se ne discuterà con il ds degli Spurs Fabio Paratici. Le alternative, comunque, sembrano essere varie: piacciono l’ex Udinese Seko Fofana, oggi al Lens, e non soltanto. Vari i nomi sulla lista di Maldini qualora non dovesse andare in porto l’operazione per il giovane.

Calciomercato Milan News: centrocampista cercasi

Dopo l’addio di Kessie, che si è accasato al Barcellona (a parametro zero), il Milan continua a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo sul calciomercato. Sfumata la pista Renato Sanches, che ha trovato l’accordo con il Psg (i parigini hanno offerto 15 milioni al Lille), neppure Chukwuemeka vestirà la maglia rossonera. Infatti sarà un nuovo giocatore del Chelsea, come comunicato dallo stesso Aston Villa. Le news di oggi ci dicono che restano dunque alcuni nomi in ballo come quelli di Pepe Sarr ma non solo. Il calciomercato del Milan prosegue infatti su più fronti. Piaceva anche Veretout, che però sembra ormai a un passo dal Marsiglia.

Resta invece in auge il nome di Davide Frattesi, per il quale però bisogna considerare un ostacolo non da poco: il costo del cartellino. Come rivela il Corriere dello Sport, infatti, il club non sembra poter offrire più di una decina di milioni di euro per il giocatore del Sassuolo. Al momento, infatti, la società neroverde sembra non voler scendere a patti: la richiesta per il cartellino dell’azzurro è molto più alta di quella formulata da Maldini.











