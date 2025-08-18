Il calciomercato Milan continua a seguire due piste per l'attacco Rasmus Hojlund e Breel Embolo. Noah Okafor lascia lo spazio libero in attacco

Calciomercato Milan News: Noah Okafor vola in Premier League

Nella serata è andata in scena la partita di Coppa Italia tra rossoneri e Bari al cui inizio sono stati presentati ad un San Siro gremito di pubblico gli acquisti di questo calciomercato Milan, su tutti quello dell’ex campione del Real Madrid Luka Modric, alcuni hanno esordito nella loro prima partita ufficiale con risultati diversi l’uno dall’altro.

La squadra di Allegri sembra ancora molto giovane nelle idee tattiche e nella resa in campo dei suoi protagonisti soprattutto in alcune zone di campo, in particolare le fasce e l’attacco dove il tecnico ha sperimentato diverse soluzioni.

Tra i giocatori offensivi è sceso in campo anche Noah Okafor che nonostante la buona prestazione nell’ultima partita e in quelle precedenti di precampionato dovrebbe essere il prossimo partente della squadra rossonera, il venticinquenne svizzero è stato accostato a diverse squadre italiane ma alla fine dovrebbe volare in Inghilterra.

Ad aver fornito la giusta offerta, 20 milioni, è stato il Leeds che non essendo riuscito a acquistare Krstovic ha cambiato obiettivo andando su un giocatore più duttile e capace di giocare sia sull’esterno che centralmente.

Calciomercato Milan News: Rasmus Hojlund e Breel Embolo doppia opzione per l’attacco

Il cambio obbligato di Leao con Gimenez ha messo poi in chiaro il motivo per cui Massimiliano Allegri continui a chiedere a gran voce al calciomercato Milan l’acquisto di un attaccante che abbia le caratteristiche della torre, nonostante il vantaggio infatti l’attacco formato da Pulisic e il portoghese è sembrato poco incisivo con i due che cercavano l’esterno, cosa che con l’inserimento del messicano è successa meno dando più spazio all’americano di muoversi. L’ex Feyenoord però non convince fino in fondo per le sue caratteristiche e per questo tornano ad essere monitorati due nomi per la maglia numero 9.

Il primo obiettivo sembra ora essere il classe 2003 danese del Manchester United Rasmus Hojlund per cui i red devils chiedono 40 milioni che i rossoneri potrebbero decidere di offrire ma solo tramite un pagamento facilitato ovvero il prestito con diritto o obbligo di riscatto e il dilazionamento in più rate.

Il secondo giocatore invece sarebbe Breel Embolo, attaccante svizzero di ventotto anni ormai finito al margine del progetto del Monaco e che dovrebbe avere un prezzo che si aggira intorno ai 15 milioni visto anche che il suo contratto è in scadenza nel 2026.