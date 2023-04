Calciomercato Milan News/ Adli-Mazzocchi, scambio in vista. Keita per la mediana?

CALCIOMERCATO MILAN: SCAMBIO ADLI-MAZZOCCHI?

C’è un possibile scambio (potenziale) per il calciomercato Milan la prossima estate: come sappiamo Yacine Adli è diventato il grande caso rossonero, un giovane che ha fatto benissimo in precampionato ma che poi, una volta iniziata la stagione, è stato accantonato avendo pochissimi minuti dal suo allenatore Stefano Pioli. Al netto delle motivazioni che hanno portato a questo, è chiaro che Adli sia un nome spendibile in tema di calciomercato: da qualche tempo rimbalza tra le indiscrezioni l’interesse della Salernitana, legato anche alla presenza in panchina di Paulo Sousa che ha allenato il giovane ai tempi del Bordeaux.

I granata, soprattutto se condurranno in porto la salvezza, potrebbero davvero puntare forte su Adli: la moneta di scambio a quel punto sarebbe Pasquale Mazzocchi, esterno che permetterebbe al Milan di avere maggiore ricambio e qualità sulle fasce. Sappiamo bene che il laterale ha avuto una grande stagione, che gli ha anche regalato il sogno nazionale; la sua versatilità piace a Pioli e dunque potrebbe realmente essere lui l’addizione per la prossima stagione. Con l’arrivo di Mazzocchi al Milan, a fare le valigie potrebbe essere anche Fodé Ballo-Touré che, al netto di un gol decisivo contro l’Empoli, non ha mai convinto come alternativa all’intoccabile Theo Hernandez.

NABY KEITA PER IL CENTROCAMPO ROSSONERO

Le manovre del calciomercato Milan riguardano certamente anche il centrocampo: quest’anno Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono stati chiamati agli straordinari, certamente la presenza di un elemento come Tommaso Pobega è stata utile ma adesso i rossoneri vanno alla ricerca di un profilo che possa avere anche esperienza per giocare in Champions League, perché la semifinale raggiunta – e si potrebbe andare oltre – naturalmente chiederà di essere confermata almeno nei propositi, sempre che il Milan riesca a timbrare il quarto posto o addirittura sollevare la coppa dalle grandi orecchie al termine della stagione.

Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, un profilo che Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero visionando è quello di Naby Keita: il guineano gioca dal 2018 nel Liverpool che lo ha acquistato dal Lipsia, ma nelle ultime stagioni il suo rendimento è stato incostante e, anche a causa di qualche problema fisico, Jurgen Klopp lo ha utilizzato pochissimo nel corso di questa stagione. Difficile che Keita rinnovi il contratto in scadenza: per il Milan dunque sarebbe un buon affare a parametro zero, sarebbe poi da vedere quale sarebbe il suo ruolo in campo ma intanto i rossoneri aggiungerebbero esperienza in un settore molto importante. Staremo a vedere…











