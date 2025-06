CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE RETEGUI DELLA DEA

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un attaccante. Dopo l’investimento invernale di Santiago Gimenez, pagato 35 milioni dal Feyenoord, i rossoneri sono a caccia di un’altra punta per aumentare numericamente il pacchetto offensivo rossonero.

La pista che rimane calda nella testa dei dirigenti è quello relativo di Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe partire dopo la separazione con Gian Piero Gasperini, una situazione molto simile a quella di Ederson e Lookman.

Sull’ex attaccante del Tigre c’è anche la Juventus che sta cercando di capire il futuro di Vlahovic e Kolo Muani. Insomma, nel mentre che la Vecchia Signora ci pensa, il Milan potrebbe mettere a referto uno dei più classici sorpassi.

Retegui è reduce dalla miglior stagione in carriera con la bellezza di 25 gol fatti e 8 assist in 36 partite in campionato mentre in Champions League ha realizzato tre reti, un bottino complessivo veramente notevole per l’italo-argentino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO HERNANDEZ IN STAND-BY

Il calciomercato Milan sta cercando di capire la questione Theo Hernandez. Il laterale francese piaceva parecchio all’Al Hilal, club dell’Arabia Saudita allenato da Simone Inzaghi, ma lo stesso giocatore ha rifiutato la destinazione.

Sulle tracce di Theo Hernandez c’era anche l’Atletico Madrid, interessato ad aiutare Pablo Simeone a migliorare ulteriormente la propria rosa. Stando a quanto riportato però dal quotidiano spagnolo Marca, le trattative tra le parti si sono arenate.

I rossoneri si sono già preparati con il possibile sostituto. Secondo Football Italia, Zinchenko dell’Arsenal è l’erede designato di Theo Hernandez, ma sicuramente senza la cessione del francese l’ucraino non passerà a Milano.