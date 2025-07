Calciomercato Milan News: i rossoneri attendono l'evoluzione dell'incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic per piazzare il colpo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: VLAHOVIC RIMANE SULLO SFONDO

La suggestione del calciomercato Milan di portare a casa Dusan Vlahovic rimane viva: ne avevamo parlato nei giorni scorsi, l’attaccante serbo è uno dei rebus più complicati in questa sessione estiva perché rimane legato alla Juventus ma è ormai fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor.

Calciomercato Milan News/ Brown, nuovo nome per la fascia. Leao, il Bayern Monaco smentisce (6 luglio 2025)

Lo si è capito anche al Mondiale per Club, dove Vlahovic è stato titolare solo contro il Manchester City (a qualificazione già acquisita) e poi quando si è trattato di recuperare lo svantaggio contro il Real Madrid è rimasto in panchina 90 minuti: a entrare sono stati Federico Gatti e Weston McKennie.

Un segnale chiarissimo, anche con la volontà di non far incappare Vlahovic in qualche infortunio che avrebbe potuto complicare ancor più le cose; in questi giorni è in programma un incontro tra la Juventus e l’entourage del serbo per studiare il da farsi, sul piatto la possibilità di una cessione a 25-30 milioni di euro per non perderlo a parametro zero.

Calciomercato Milan News/ Lucca, i rossoneri irrompono sulla punta: primi contatti (5 luglio 2025)

Tuttavia, anche un rinnovo di contratto che però, come si suol dire, sarebbe solo un “ponte”, perché permetterebbe alla Vecchia Signora di cedere il suo giocatore anche in prestito, aumentando le possibilità di sgravarlo dal monte ingaggi. Come rientra il calciomercato Milan in tutto questo?

IL MILAN ASPETTA PER VLAHOVIC

Il calciomercato Milan rientra nello scenario Vlahovic perché sarebbe interessato al serbo: non bisogna dimenticare che era stato proprio Massimiliano Allegri ad accoglierlo alla Juventus, e per aprire all’arrivo dell’ex Fiorentina la Vecchia Signora aveva di fatto scelto di rinunciare a Paulo Dybala.

Calciomercato Milan News/ Clamoroso dalla Spagna, Jorge Mendes porta Asensio!

Domani Allegri inizierà ufficialmente la sua nuova avventura al Milan: sicuramente arriverà qualche domanda di calciomercato e magari anche su Vlahovic nello specifico, vedremo cosa risponderà l’allenatore toscano ma è certo che i rossoneri siano vigili.

Si attende l’esito dell’incontro: ad agosto, qualora la Juventus non sia ancora riuscita a piazzare il suo attaccante, ma dovendolo fare avendo ufficializzato Jonathan David e con Randal Kolo Muani che appare vicino alla conferma, i rossoneri potrebbero avere un prezzo di saldo per Vlahovic, che sia un prestito con diritto di riscatto o un acquisto a titolo definitivo, sulla scia dei grandi colpi che Adriano Galliani era solito piazzare negli ultimi giorni di calciomercato.

Il Milan dovrà poi essere bravo nel far ritrovare al serbo la vena perduta, ma quello potrebbe essere solo un discorso di motivazioni nuove e ambiente diverso, staremo eventualmente a vedere…