Calciomercato Milan News: Massimiliano Allegri conferma che Mike Maignan resta il portiere dei rossoneri e sarà anche il capitano della squadra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: MAIGNAN NON SI MUOVE!

Il calciomercato Milan ha piazzato un primo paletto, arrivato dalla conferenza stampa con cui Massimiliano Allegri si è presentato ai tifosi rossoneri a 11 anni dall’esonero: lo ha detto chiaro e tondo il nuovo allenatore, Mike Maignan non si muove.

“Sono felice che abbia deciso di rimanere, Mike resta il capitano ed è uno dei migliori portieri in Europa”. Discorso chiuso: il Chelsea, che aveva nuovamente provato a metterlo sotto contratto, si deve arrendere.

Stando a quanto dice Allegri, è Maignan che ha scelto di restare: certamente la cosa migliore rispetto a una conferma forzata. Negli anni il rendimento del portiere francese è calato, le straordinarie prestazioni che avevano garantito lo scudetto al Diavolo di Stefano Pioli sono andate via via scemando.

Si può dire che anche lui abbia subito la pressione di una squadra che non ha più saputo ritrovarsi, è passata da Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao tra mille difficoltà e, nonostante la vittoria della Supercoppa, è rimasta fuori dall’Europa per la prossima stagione. Maignan è stato oggetto delle critiche dei suoi tifosi, ma a differenza di alcuni compagni ha deciso che il Milan dovesse ancora essere il suo futuro: sicuramente è una bella notizia.

IL MILAN RIPARTE DA MAIGNAN

Il calciomercato Milan riparte allora da Mike Maignan, che sarà il capitano: evidentemente l’opera di persuasione da parte della dirigenza rossonera ha dato i frutti sperati, non sappiamo quanto di Allegri ci sia in questa scelta ma i rossoneri sanno di avere ancora una volta il loro portiere titolare, senza dover spendere un tesoretto in un ruolo sempre molto delicato, e nel quale è anche molto facile sbagliare. Arrivato nel 2021 dal Lille, Maignan in breve tempo si è dimostrato portiere di grande affidabilità: il Milan lo ha anche aiutato a guadagnare la maglia da titolare con la nazionale francese.

I punti di domanda, oltre a qualche prestazione non all’altezza, risiedono però ancora negli infortuni: Maignan infatti, per rimanere alla sola Serie A, in quattro stagioni ha saltato ben 32 partite, vale a dire una media di otto a campionato, anche se è vero che nell’ultima stagione ha giocato in 37 occasioni. Il tema ad ogni modo è sempre aperto: il calciomercato Milan ha sicuramente bisogno di trovare un secondo portiere che sia all’altezza della situazione e che, nei momenti in cui il francese si dovesse fermare, sia pronto a prenderne il posto tra i pali senza far rimpiangere il suo titolare. Intanto la notizia è che il Milan riparte da Maignan, e per il momento va bene così.