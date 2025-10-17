Il calciomercato Milan segue Richarlison ed Endrick per rinforzare l'attacco. Weston McKennie è la richiesta di Allegri a parametro zero

Calciomercato Milan News: Weston McKennie il jolly per Allegri

L’ottimo inizio di stagione da parte di Massimiliano Allegri e di tutta la squadra ha fatto capire alla dirigenza rossonera di doversi affidare al 100% al tecnico livornese e cercare quindi di soddisfare il più possibile tutte le sue richieste sulla rosa per lottare già dalla prossima stagione per lo scudetto.

Il calciomercato Milan si è messo quindi subito al lavoro per cercare le soluzioni migliori per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore e coprire i buchi presenti, sempre però rispettando la strategia dettata dai proprietari e le regole economiche della UEFA.

La prima richiesta di Allegri è quella di un giocatore jolly che possa essere schierato in tutte le zone del centrocampo in base alle necessità della squadra e ai possibili infortuni o squalifiche, il giocatore segnalato dallo stesso tecnico è Weston McKennie a cui nei suoi anni alla Juventus si è affidato molto.

L’americano è in scadenza con i bianconeri e potrebbe quindi essere convinto dal suo vecchio allenatore a cambiare squadra e tornare ad essere un pezzo importante della rotazione, visto che negli ultimi anni in bianconero ha visto sempre più ridursi il suo utilizzo.

Calciomercato Milan News: Richarlison o Endrick come nuova punta rossonera

La seconda richiesta che Allegri ha fatto al calciomercato Milan è quella di un attaccante visto che nonostante le tante presenze Gimenez continua a non convincere, la volontà dell’allenatore sarebbe quella di avere un nuovo attaccante già da gennaio ma potrebbe essere difficile riuscire a cedere il messicano.

I due profili che i rossoneri proveranno ad acquistare ora o la prossima estate sono due attaccanti della nazionale brasiliana, il primo è Richarlison, che nonostante le tante presenze rimane in uscita dal Tottenham che però non concederà il prestito, soluzione che i rossoneri preferirebbero.

L’alternativa invece è un giocatore nettamente più giovane e di maggiore talento ma che se dovesse arrivare non potrebbe essere trattenuto a titolo definitivo dal Milan in nessun caso, si tratta infatti di Endrick, punta diciannovenne del Real Madrid che sta però trovando poco spazio con i blancos.

Xabi Alonso ha deciso di mandarlo in prestito a fare esperienza ma il club della capitale spagnola continua a puntarci e ha quindi intenzione di riportarlo a casa dopo un periodo di crescita e di adattamento al calcio europeo, cosa che in maglia blancos non ha avuto occasione di fare.