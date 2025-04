Calciomercato Milan News: Allegri chiede Moise Kean

il possibile arrivo di un grande nome per la panchina rossonera porta il calciomercato Milan ad arricchirsi di profili importanti che possano soddisfare il nuovo condottiero, con il profilo di Massimiliano Allegri che è sempre più accostato ad un ritorno a Milano per il possibile arrivo di Igli Tare i nomi che vengono accostati sono quelli di ex Juventus. I ruoli dove la dirigenza vorrebbe intervenire per soddisfare l’allenatore livornese sono quelli offensivi in particolare la punta e gli esterni dove l’ex tecnico bianconero è poco convinto dagli interpreti ora presenti in rosa o dalle seconde linee della squadra.

Il primo giocatore che avrebbe richiesto Allegri è uno di quelli che più ha apprezzato ai tempi della Juventus e che ha fatto esordire in Serie A a 17 anni ovvero Moise Kean, l’attaccante della Nazionale sta avendo la stagione della definitiva consacrazione e sta attirando su di sé gli interessi di diverse squadre del nostro campionato come il Napoli. La Fiorentina non ha intenzione di cederlo ma il giocatore ha una clausola rescissoria di 52 milioni che il calciomercato Milan potrebbe decidere di spendere ma dovrebbe prima cedere Santiago Gimenez che difficilmente potrebbe convivere con l’ex PSG.

Calciomercato Milan News: Federico Chiesa opportunità a basso costo

Il calciomercato Milan poi cercherà sicuramente di liberarsi di Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano da quando è arrivato non ha mai convinto nessun tecnico e anche nel mercato di gennaio era stato vicino all’addio con il Fulham molto interessato all’acquisto che poi non si era concluso. Ora dovrebbe essere prossimo il suo ritorno ne La Liga con diversi club che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra tra i 15 e i 20 milioni, tra questi il Real Betis, che probabilmente perderà Antony, il Villarreal, club da dove il Milan lo aveva acquistato, ma anche Real Sociedad e Siviglia.

Per sostituire l’addio di Chukwueze o la possibile cessione di un big tra Pulisic e Leao, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Federico Chiesa, in difficoltà in questa prima stagione con la maglia del Liverpool e potrebbe tornare in Italia per cercare di riconquistare la Nazionale e tornare al livello degli Euro 2020. Il club inglese è disposto a cedere il giocatore considerato un esubero ma per non perdere sull’acquisto chiede una cifra superiore ai 20 milioni che però il Milan potrebbe decidere di spendere, soprattutto se Chiesa accetterà di mettere in discussione la sua titolarità.