CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TENERE MAIGNAN E PRENDERE RABIOT

Il calciomercato Milan sta iniziando a tenere banco in questi primi giorni del mese di giugno con l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Proprio l’allenatore toscano sarebbe al centro di un paio di operazioni utili per i rossoneri al fine di sistemare un organico che ha avuto qualche difficoltà nella stagione appena conclusa ed uno dei giocatori più discussi è Mike Maignan. Il portiere francese è uno dei calciatori che ha reso meglio in questa difficile annata ma su di lui sarebbe piombato il Chelsea, pronto ad aggiudicarselo e a schierarlo tra i pali già al Mondiale per Club 2025. L’intesa per il rinnovo del contratto, ora in scadenza nel giugno del 2026, non è mai stata raggiunta ed i ogni caso i londinesi dovrebbero sborsare 30 milioni di euro per soddisfare la richiesta milanista.

I dirigenti dei Blues meditano sul come aumentare la prima proposta da 20 milioni presentata per l’estremo difensore, che gradirebbe percepire intorno ai 5 milioni di euro all’anno. L’alternativa sarebbe Mile Svilar della Roma. In entrata invece si fa il nome di Adrien Rabiot, altro francese che è tornato a giocare in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia. Proprio Allegri, che vorrebbe provare a convincere Maignan a restare a Milanello, starebbe tentando di convincere il centrocampista, suo pupillo dai tempi della Juventus. Una volta ceduto Reijnders al Manchester City, il Milan potrà chiudere per Rabiot che dovrebbe arrivare anche solo per 10,5 milioni di euro a fronte di un contratto in scadenza nel 2026 pure per il trentenne.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JOVIC POTREBBE ANDARE VIA

Pure il reparto avanzato sembra essere toccato direttamente dal calciomercato Milan. La permanenza in rossonero di Luka Jovic, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, sembra tutt’altro che certa e lo stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione potrebbe spingere i lombardi a lasciarlo partire. I rumors rivelano inoltre che sulle sue tracce ci sarebbero i brasiliani del Botafogo, altra compagine che prenderà parte al nuovo Mondiale per Club. Il ventisettenne serbo è reduce da appena quattro reti in diciassette presenze nel 2024/2025.

Un altro attaccante che potrebbe invece non arrivare mai al Milan è Lorenzo Lucca, ventiquattrenne legato all’Udinese fino al 2028. Grande protagonista con i friulani dopo i quattordici gol ed i due assist vincenti stagionali, per aggiudicarselo i rossoneri dovranno battere la concorrenza di un’altra big italiana, ovvero il Napoli. I Campioni d’Italia in carica guidati da mister Antonio Conte vogliono ripetersi confermandosi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa e sono dunque alla ricerca di innesti come Lucca per migliorarsi.

