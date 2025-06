Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Allegri riabbraccerebbe Vlahovic (20 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JAVI GUERRA E XHAKA NEL MEZZO

Il calciomercato Milan ha l’obiettivo di ricostruire una squadra che ha deluso le aspettative nella stagione appena conclusa. La vittoria della Supercoppa italiana a gennaio non è stata sufficiente a risollevare il morale in casa rossonera soprattutto a causa della mancata qualificazione alle coppe europee solo sfiorata se si considera pure la sconfitta in finale di Coppa Italia persa contro il Bologna.

Calciomercato Milan News / Sottil e Bennacer verso l'addio, spunta la pista Redondo (19 Giugno 2025)

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nella prossima annata, i dirigenti milanisti si stanno muovendo per consegnare al nuovo allenatore Massimiliano Allegri un organico altamente competitivo a partire dal centrocampo, dove sembra ormai fatta per l’arrivo di Luka Modric a parametro zero dopo il Mondiale per Club che sta affrontando ancora con il Real Madrid.

Calciomercato Milan News/ Il Bayern ci prova per Leao, subito Xhaka e poi Guerra (19 giugno 2025)

I lombardi stanno in ogni caso lavorando appunto su altri due profili da tesserare, a partire da quello di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, lo svizzero avrebbe dato il suo benestare al trasferimento a Milanello e le parti starebbero ora cercando un’intesa in merito al contratto che il calciatore dovrà firmare con gli italiani.

Il Diavolo deve pure convincere le Aspirine e per farlo sarebbe pronto a presentare un’offerta da dieci milioni di euro per il cartellino del trentaduenne. Una volta conclusa questa operazione, il Milan insisterà con il Valencia per aggiudicarsi pure Javi Guerra Moreno. In questo caso sarà necessario forse aumentare la proposta da 18 milioni più bonus iniziale a fronte di una richiesta da 25 milioni per liberare il ventiduenne.

Calciomercato Milan News/ Mitrovic, rimane viva la pista serba. Piace Comuzzo per la difesa (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALLEGRI E VLAHOVIC PRONTI A RIABBRACCIARSI

Il calciomercato Milan deve inoltre ragionare sull’attacco, un reparto che ha offerto poche garanzie nel corso dell’ultima stagione nonostante anche l’arrivo del messicano Gimenez a gennaio. Uno che potrebbe fare al caso dei rossoneri in questo senso è Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus a giudicare da come sono andate le cose nel 2024/2025 e senza dimenticare la distanza presente in merito all’eventuale rinnovo del contratto.

Mister Allegri è da sempre un grande estimatore del serbo e quest’ultimo ha manifestato a sua volta la propria stima nei confronti del tecnico toscano che gli ha dato grande fiducia impiegandolo con grande continuità. Al momento l’ostacolo maggiore per portare Vlahovic a Milanello è rappresentato dallo stipendio dell’ex Fiorentina che si aggira addirittura intorno ai 12 milioni di euro all’anno. Una cifra irraggiungibile per le casse milaniste che potrebbero dover guardare altrove per colpa di questo aspetto.