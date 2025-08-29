Il calciomercato Milan vede diversi obiettivi nel mirino e gli ultimi giorni del club rossonero sono letteralmente roventi. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, diversi movimenti in poche ore

Mancano tre giorni alla fine del mercato e il calciomercato Milan è più bollente che mai. Il club rossonero lavora su più fronti e vuole rinforzare la rosa di Allegri e dargli una squadra competitiva per qualificarsi per la Champions League. In primo luogo c’è da registrare buone notizie per la questione Nkunku.

Visto la trattativa saltata per Boniface c’era qualche dubbio anche sul francese ma il giocatore ha superato le visite mediche e addirittura già nelle prossime ore potrebbe essere annunciato. Il Milan lavora su più fronti e la priorità è dare un difensore e un centrocampista al tecnico livornese, specialmente dopo l’infortunio occorso a Jashari.

Il sogno di Allegri resta Adrien Rabiot ma la trattativa è complicata sia con il Marsiglia che con il giocatore che percepisce un lauto ingaggio. Si proverà a trovare l’accordo entro la fine del mercato, è questa la vera unica richiesta del tecnico e in concomitanza poi potrebbe partire Musah, ancora richiesto dall’Atalanta. L’affare è collegato ma è difficile, basti pensare che l’americano sarà titolare contro il Lecce.

Calciomercato Milan, si lavora ad un colpo per la difesa

Entro la fine del mercato il calciomercato Milan vedrà probabilmente un colpo in difesa ma i rossoneri ora sono in chiara ed evidente difficoltà. Il polacco Kiwior era uno degli obiettivi principali e l’affare è invece saltato con il giocatore che andrà al Porto per circa 27 milioni di euro e l’Arsenal lo rimpiazzerà con Hincapie del Bayer Leverkusen.

La priorità del club rossonero è ora Akanji del Manchester City e se il Milan ha trovato l’accordo con il Manchester City per la cessione, diversa è situazione con il giocatore che percepisce 6.5 milioni di euro. Si fatica a trovare l’accordo tra le parti e nelle ultime ore c’è da registrare il forte inserimento del Tottenham, a caccia di un colpo in difesa.

Si complicano anche le uscite e ci sono problemi per gli addii di Alex Jimenez e Chukwueze. Il terzino piace al Como ma c’è problema sulla formula, il Milan vuole una cessione a titolo definitivo (anche prestito con obbligo) mentre il club lariano offre solo un prestito con diritto e le parti sono ancora lontane. Sul giocatore c’è anche la Roma mentre in attacco Chukwueze si complica al Fulham e non è cosa fatta come ore fa.