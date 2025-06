Calciomercato Milan, Tare lavora anche in entrata

Il calciomercato Milan potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione per il club rossonero, protagonista di un’annata tutt’altro che positiva e con la società e i giocatori chiamati a reagire. Sono arrivati Allegri e Tare mentre tra i giocatori è già andato via Reijnders e sembrano verso la cessione sia Maignan che Theo Hernandez.

La stagione scorsa in casa Milan è stata traumatica e in società si apre ad una rivoluzione totale, in tutto e per tutto. La società vuole accontentare il tecnico Allegri e per questo Tare sta lavorando su vari obiettivi, sicuramente almeno uno per reparto. Serve un sostituto di Theo Hernandez ma specialmente il club vuole regalare al tecnico un suo vecchio pallino, ovvero Adrien Rabiot.

L’ex calciatore della Juventus è un giocatore per cui il tecnico livornese stravede e il Milan sta lavorando per acquistare due colpi a centrocampo e Rabiot è sicuramente tra questi. Parliamo di un profilo molto interessante e che anche nell’ultima stagione nell’Olympique Marsiglia ha dimostrato tutto il suo talento. Il Milan lavora però ad un possibile scambio.

Calciomercato Milan, Rabiot rappresenta una priorità

Nel calciomercato Milan Adrien Rabiot rappresenta ormai una vera e propria priorità ed il club rossonero vuole accontentare Massimiliano Allegri. Il Marsiglia è qualificato alla prossima Champions League, ha già ceduto Luis Henrique all’Inter e il club non vuole vendere un’altra delle sue pedine chiave, cosi chiede circa 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Milan d’altro canto ha un’arma e ovvero pensa a inserire come parziale contropartita Ismael Bennacer, giocatore gradito a De Zerbi e valutato dai rossoneri circa 12 milioni di euro. Tra le altre cose il club francese potrebbe richiedere qualche altra contropartita, come ad esempio il giovane Bartesaghi, promessa molto interessante e che piace al tecnico.

Insomma Milan Rabiot è un affare possibile e il club rossonero potrebbe fare il primo grande colpo in entrata, in attesa di ulteriori affari in difesa e in attacco dove serviranno comunque prima le uscite. Dopo Reijnders società e tifosi sono curiosi di conoscere il destino di Maignan e Theo Hernandez, ma entrambi senza rinnovo sono destinati ad andare via.