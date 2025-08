Il calciomercato Milan vede il club rossonero lavorare su più fronti, occorre rinforzare la rosa ma anche mandare via tutti gli esuberi del club.

Calciomercato Milan, i rossoneri scatenati su diverse trattative

Il neo Ds Igli Tare è letteralmente scatenato ed il calciomercato Milan è davvero rovente. Il club rossonero lavora su più fronti, la priorità è rinforzare la rosa ma anche ridurre una rosa con fin troppi esuberi, ricordando che la squadra milanese il prossimo anno non disputerà coppe europee e per questo occhio alle possibili uscite.

Calciomercato Inter News / Taremi vicino all'addio, si allontana la pista De Winter (4 Agosto 2025)

Tiene banco la trattativa per Jashari, centrocampista del Club Brugge, profilo che la dirigenza rossonera segue da tempo ma con risultati non soddisfacenti. Il Milan ha offerto 33.5 milioni di euro più 4-5 di bonus mentre il Brugge vuole 40 milioni di base fissa più 1-2 di bonus e a complicare le cose ora c’è un nuovo club. Il neo promosso Neom, squadra della Saudi Pro League, sogna il colpaccio Jashari e ora le parti vogliono convincere il giocatore.

Calciomercato Juventus News / Hjulmand e Kolo Muani come obiettivi, nome nuovo per la fascia (4 Agosto 2025)

Oltre a Jashari la priorità è sul terzino destro e come riporta Matteo Moretto il club lavora senza sosta per Athekame dello Young Boys, il club svizzero ha rifiutato 7 milioni di euro ma le parti sono comunque vicine e ad 8-8,5 si potrebbe chiudere. Cosi il club può dare ad Allegri il terzino che cerca, un profilo in questo caso molto giovane.

Calciomercato Milan, diversi nomi in uscita

Ma il calciomercato Milan vede diversi nomi sul piede di partenza, uno su tutti il centrocampista Bondo, acquistato a titolo definitivo a gennaio ma ora in uscita. Il giocatore può partire, il club vorrebbe cederlo a titolo definitivo complice un’abbondanza eccessiva a centrocampo e sul giocatore c’è la Cremonese, pronta ad offrire un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Il giocatore non è molto convinto.

Diretta/ Napoli Casertana (risultato finale 1-1): Conte non va oltre il pareggio! (oggi 4 agosto 2025)

Tra i nomi in uscita anche Adli e Bennacer, giocatori che sono sul piede di partenza e il Milan ha accettato offerte per la loro cessione ma i due continuano a rifiutare proposte, in particolare tra Turchia ed Arabia Saudita. Il club intanto per l’attacco continua a desiderare Dusan Vlahovic, profilo che mette d’accordo tutti tra società e gruppo squadra.

Come riporta Sportmediaset il club ha offerto 10 milioni e il cartellino di uno tra Adli e Bennacer a scelta, ma al momento la Juventus dice no. Sarà una trattativa che si protrarrà per tutta l’estate e si deciderà a fine Agosto, oltre a lui si valutano piste alternative come ad esempio il nome di Krstovic dal Lecce.