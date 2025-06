Il calciomercato Milan ancora deve partire e il club rossonero deve prima vendere e poi rinforzare la rosa di Allegri in più reparti. Piace Angelino.

Calciomercato Milan, Theo ad un passo dalla cessione

Il calciomercato Milan lavora in entrata che in uscita, il club rossonero deve prima cedere e solo poi potrà lavorare per rinforzare la rosa. In primo luogo perchè il Milan non giocherà le coppe il prossimo anno e poi perchè bisogna fare cassa e dopo Reijnders sono diversi i profili del club a risultare in uscita in maniera definitiva.

Il Milan è sempre più vicino alla cessione del laterale francese Theo Hernandez. Tare ha già da tempo trovato l’accordo con l’Al Hilal e il club arabo è sempre più vicino a convincere il giocatore, pronto ad accettare un mega contratto da oltre 18 milioni di euro a stagione, poi occhio perchè la società lavora già al sostituto dove il Milan non ha praticamente terzini.

Il sogno è Zinchenko dell’Arsenal ma la richiesta inglese e l’ingaggio frenano tutto, il club rossonero sonda alternative e nelle ultime ore come riporta TeleLombardia il Milan è sulle tracce del terzino della Roma Angelino, giocatore scelto dagli arabi come alternativa a Theo in caso di mancata riuscita di questa operazione. Un intreccio di mercato sulla scena Milano Roma e Arabia Saudita.

Calciomercato Milan, Allegri chiede rinforzi per tutti i reparti

Il calciomercato Milan in entrata è pronto a partire ed il neo tecnico Massimiliano Allegri chiede rinforzi in ogni reparto, dalla difesa dove serve un terzino e almeno un centrale fino all’attacco dove l’obiettivo numero uno del tecnico livornese e di Tare è l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Il giocatore ha solo un anno di contratto e l’affare è alla portata.

L’idea del calciomercato Milan è quella di offrire i circa 35 milioni di euro ricavati dalla cessione di Theo per puntare Vlahovic anche se serve trovare l’accordo con il giocatore. Vlahovic prende 12 milioni annui ma nessun club offrirebbe queste cifre al giocatore che deve abbassare assolutamente le sue pretese, il Milan non va oltre i 6-7 milioni di euro per il suo cartellino.

Occhio anche ai rinforzi a centrocampo dove Tare monitora vari nomi, ma il sogno di Allegri resta Adrien Rabiot. Il club è vicino al centrocampista del Club Brugge Jashari, ma servono oltre 30 milioni di euro per il suo cartellino. Si allontana invece la pista Ricci con il giocatore ancora nel mirino dell’Atalanta del suo ex tecnico Ivan Juric.