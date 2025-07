Calciomercato Milan news: Ardon Jashari non è stato convocato dal Bruges per l’amichevole in Scozia, è più vicino (oggi sabato 5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ARDON JASHARI SI AVVICINA?

Sappiamo ormai da diversi giorni che Ardon Jashari è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan e allora oggi, sabato 5 luglio 2025, possiamo evidenziare una notizia certamente positiva per i rossoneri nel loro corteggiamento al giocatore svizzero di famiglia macedone di etnia albanese classe 2002, centrocampista del Bruges.

Calciomercato Juventus news/ Dusan Vlahovic, se il futuro fosse in una big della Serie A?

Si tratta di uno dei classici segnali che sono molto significativi in estate, quando un calciatore è nel mirino di un’altra squadra: Ardon Jashari infatti non è stato convocato dal Bruges per l’amichevole che la formazione belga disputerà in Scozia contro i Rangers e di conseguenza non ha preso il volo per Glasgow insieme ai suoi compagni di squadra.

Calciomercato Inter news/ Marcus Thuram fa “pace” con Lautaro: Juve più lontana? (Oggi 5 luglio 2025)

Un segnale di distensione fra il giocatore e il suo attuale club, che ha concesso infatti ad Ardon Jashari di rimanere ad allenarsi da solo al centro sportivo di Belfius, a Westkapelle, sede appunto degli allenamenti del Club Bruges, che però in questi giorni andrà prima a Glasgow e poi anche a Londra, per una tournée britannica di una settimana circa.

Di solito questo succede quando la società di appartenenza riconosce che c’è una trattativa ormai in stato avanzato, quindi possiamo parlare di un ottimo indizio per il calciomercato Milan, dal momento che i rossoneri sarebbero più vicini al raggiungimento di un altro obiettivo per rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Calciomercato Fiorentina News/ Bernabé, i Viola ci provano. Mandragora, no al Real Betis (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL BRUGES NON CONVOCA JASHARI

Tanto per intenderci: si può essere ottimisti circa l’affare di calciomercato Milan che porterebbe in rossonero Ardon Jashari perché sono tre i calciatori che il Bruges non ha convocato per il viaggio tra Scozia e Inghilterra. Gli altri due sono a loro volta quasi certi partenti: Maxim De Cuyper, che ha già trovato un accordo per trasferirsi al Brighton per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, e Chemsdine Talbi, che invece è vicinissimo al Sunderland. Questi due quindi in un modo o nell’altro dovrebbero andare in Inghilterra, per Jashari invece ci potrebbe essere a breve un viaggio verso Milano e la Serie A.

In realtà il Bruges finora ha sempre smentito ogni accordo con il Milan, per cui delle tre questa è la trattativa al momento meno definita fra i giocatori in uscita dal club belga, che però ha fatto una concessione significativa al proprio centrocampista.

Il calciomercato Milan ha presentato una proposta che, bonus compresi, dovrebbe superare i 35 milioni di euro, mentre il Bruges al momento non vorrebbe scendere sotto i 40. La differenza c’è ma non è incolmabile, dopo Samuele Ricci quindi potrebbe avvicinarsi anche il giorno di Ardon Jashari, senza dimenticarsi che naturalmente per il centrocampo del Milan sullo sfondo c’è un certo Luka Modric…