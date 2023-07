CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Arriva Chuckwueze! Rebic verso il Fenerbahce (26 luglio 2023)

Samuel Chukwueze è pronto a sbarcare a Milano per diventare l’ultimo colpo di calciomercato del Milan. Dopo aver ricevuto il via libera definitivo dal Villarreal, l’attaccante esterno classe ’99 è in viaggio verso l’Italia e arriverà nella città milanese intorno alle 13.30. Qui, si sottoporrà alle visite mediche, alla verifica dell’idoneità sportiva e, infine, apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà alla società rossonera fino a giugno 2028. L’operazione si è conclusa per una cifra complessiva di 20 milioni di euro di parte fissa e 8 di bonus, che andranno nelle casse del Villarreal.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah-Chukwueze, si stringe su due fronti (25 luglio 2023)

A differenza dei suoi nuovi compagni di squadra, che sono attualmente impegnati in un tour negli Stati Uniti, Chukwueze resterà a Milanello per allenarsi con i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Stefano Pioli, tra cui Ballo-Touré, Rebic, Origi e Lazetic. Un modo per iniziare ad ambientarsi in attesa di vivere le prime esperienze in rossonero, con Chukwueze chiamato a formare con Leao una coppia di esterni esplosiva nel reparto offensivo.

Noah Okafor al Milan/ Calciomercato, affare da 13 milioni più bonus. Visite mediche sabato (21 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, REBIC AI SALUTI

Proprio riguardo ad Ante Rebic, il calciatore croato di classe 1993 sta per lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Non è stato incluso nella lista dei convocati per il Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti e sembra destinato a trovare una nuova squadra. Nonostante abbia ancora un contratto in vigore fino al 30 giugno 2025 con il Milan, Rebic è in uscita e sembra aver trovato una destinazione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore di calciomercato.

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile destinazione in Turchia per Rebic, con il Besiktas come possibile squadra interessata al prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, sembra che il giocatore croato si unirà al Fenerbahçe, un altro club turco. Secondo le informazioni riportate da SportMediaset, Rebic sarebbe propenso ad accettare l’offerta del club di Istanbul. Il Milan dovrebbe incassare una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro per la cessione del giocatore che sarebbe dunque a titolo definitivo, col passaggio nella Super Lig turca che dovrebbe essere ratificato al più presto.

Calciomercato Milan News/ Chukwueze è sempre più vicino, tre nomi per il vice Giroud (21 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA