Calciomercato Milan news: il Diavolo ha chiuso l'accordo con il Manchester United per l'attaccante, prestito con diritto di riscatto (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, DOPPIO COLPO IN ARRIVO

Il calciomercato Milan è pronta a chiudere due colpi in entrata, uno in difesa e l’altro come terzino. Stiamo parlando di De Winter del Genoa e Athekame dello Young Boys che si aggiungono alla lista dei nuovi acquisti formata da Ricci, Modric, Terracciano, Estupinan e Jashari.

Calciomercato Milan news/ Torna di moda il "gigante" nigeriano che scavalca Hojlund!

Partiamo da De Winter, il più costoso dei due: al Genoa andranno 18 milioni (il 20% spetterà alla Juventus) più 2 milioni e andrà di fatto ad occupare la casella lasciata sguarnita da Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni.

Anche Athekame risulta essere ad un passo. Dopo aver giocato la prima di campionato con lo Young Boys in Svizzera, ora è pronto a vestire la casacca rossonera. Affare da 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Le visite mediche di entrambi sono fissate per domani.

Calciomercato Milan news/ De Winter, arriva il sostituto di Thiaw: 20 milioni al Genoa (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, VLAHOVIC SULLO SFONDO…

Per il calciomercato Milan potrebbe arrivare la svolta per l’affare Hojlund. Il danese non era molto convinto dei rossoneri, non tanto per i rossoneri ma perché crede ancora di poter dire la sua con la maglia del Manchester United.

Ultimamente però il calciatore sembra essersi convinto di accettare le lusinghe del Milan, che in tutto ciò ha già chiuso l’accordo con i Red Devils sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Escluso dunque l’obbligo dalla formula.

Da non dimenticare che il Milan ha sempre il nome di Vlahovic sulla lista dei desideri, ma al momento non ci sono stati altri contatti o altro. La situazione rimane invariata con il contratto in scadenza nel 2026 e nessuna chance di rinnovo con la Juventus.

Calciomercato Milan News/ Più Hojlund che Vlahovic, l'ex Monza va alla neopromossa (10 agosto 2025)