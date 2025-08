Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ecco il nuovo terzino destro 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, STALLO PER MORATA E JASHARI

Il calciomercato del Milan ha già messo a segno alcuni colpi dall’inizio della finestra estiva. Tuttavia, i rossoneri sono anche alle prese con almeno un paio di trattative che stanno vivendo una fase di stallo, senza riuscire a concluderle come si vorrebbe. Una di queste riguarda l’addio di Alvaro Morata, in prestito dal Galatasaray fino a gennaio 2026.

I turchi hanno da poco ufficializzato il ritorno di Victor Osimhen, dimostrando così di non volersi affidare sullo spagnolo ex Juventus per il prossimo futuro. Il trentaduenne originario di Madrid si trasferirebbe volentieri al Como per ritrovare il suo vecchio amico Cesc Fabregas, allenatore della prima squadra, ma i giallorossi non sono d’accordo.

L’intesa per sbloccare questa operazione dovrebbe essere più vicina a giudicare dalle ultime indiscrezioni sebbene la società di Istanbul chieda 8 milioni di euro ai biancoblu per interrompere il rapporto che lega Morata al Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Diavolo si starebbe per aggiudicare l’iberico per poi darlo al Como ottenendo 10 milioni.

In stand-by c’è pure Ardon Jashari, a causa della resistenza posta dal Club Brugge. Per la Rosea i dirigenti milanisti non andrano oltre l’ultima proposta da 33,5 milioni di euro più bonus presentata ai belgi, i quali continuano a chiedere 40 milioni. Lo svizzero spinge per il trasferimento a Milanello e attende di poter salutare una volta per tutte i nerazzurri. L’alternativa è rappresentata da Javi Guerra, di proprietà del Valencia.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ATHEKAME PER LA CORSIA DI DESTRA

Il calciomercato Milan è anche alle prese con la grana terzini in questa sessione di trattative. I rossoneri, dopo aver risolto la situazione a sinistra prelevando Estupinan dal Brighton dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, inseguono un nuovo esterno difensivo da schierare sulla corsia di destra e l’ultimo nome emerso in questo senso è quello di Zachary Athekame, al momento sotto contrato con lo Young Boys fino al 30 giugno del 2029.

I rumors di calciomercato Milan parlano di una proposta da 7 milioni di euro presentata dal direttore sportivo Tare e dai suoi collaboratori al club svizzero, che però non sembra essere del tutto convinto. I gialloneri gradirebbero ottenere qualcosa in più dalla partenza del ventenne e dunque potrebbe essere necessario un rilancio inserendo qualche bonus. Accostato anche all’Udinese ed al Bologna, l’Under 21 della Nazionale elvetica piace pure in Premier League ma si sarebbe già accordato per vestire la maglia milanista nei prossimi quattro anni.