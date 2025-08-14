Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Adli e Bennacer ancora a Milano 14 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PROCEDE PER RASMUS HOJLUND

Il Milan sembra voler fare sul serio per chiudere l’acquisto del nuovo centravanti in questi giorni di calciomercato estivo. Il serbo Dusan Vlahovic potrebbe anche rimanere alla Juventus nonostante il grande feeling con mister Allegri ed il contratto in scadenza tra meno di un anno e così i rossoneri stanno virando forte su Rasmus Hojlund, chiuso dalla concorrenza al Manchester United.

Inizialmente sembrava che il danese volesse puntare i piedi e rimanere all’Old Trafford nonostante la scarsa fiducia dimostrata nei suoi confronti dal tecnico Ruben Amorim e l’acquisto di Benjamin Sesko dall’RB Lipsia ma le indiscrezioni più recenti raccontano che la situazione starebbe cambiando. Lo stesso ex atalantino avrebbe aperto al trasferimento al Milan.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, dopo i contatti avuti con lo United e l’entourage del calciatore potrebbe rivelarsi decisivo l’intervento in prima persona dell’allenatore toscano, così da fornire appunto ad Hojlund garanzie in merito al suo impiego con regolarità nel corso della nuova stagione ormai alle porte.

Al momento però si registra una certa distanza sui costi dell’operazione. I Red Devils vorrebbero rientrare quasi completamente dell’investimento effettuato per Hojlund incassando 6 milioni di euro per il prestito oneroso per poi arrivare i 50 milioni complessivi con i bonus ed il riscatto. La strategia del direttore sportivo Tare prevede invece un accordo per 40 milioni totali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADLI E BENNACER ANCORA IN STALLO

Oltre a nuovi rinforzi in entrata, il Milan vorrebbe però anche completare qualche operazione in uscita liberandosi di quei calciatori che non verranno impiegati nel corso della prossima annata calcistica. In cima a questa lista c’è senz’altro Yacine Adli, il quale rientrato dal prestito alla Fiorentina che non lo ha riscattato con suo grande disappunto, è stato spedito a allenarsi con la formazione Futuro, in procinto di affrontare la Serie D. Per il francese si prospetta un ritorno in Patria oppure un trasferimento alla neo promossa Sassuolo.

Una situazione simile la sta vivendo pure Ismael Bennacer, a sua volta tornato a Milanello dopo un prestito. Il ventisettenne algerino non è rimasto all’Olympique Marsiglia ed i rumors che parlavano di un possibile ritorno in Ligue 1 per giocare agli ordini di mister De Zerbi non hanno più avuto seguito. Su Bennacer si registra la presenza di alcuni club militanti in Arabia Saudita sebbene il calciatore non si sia ancora convinto della destinazione.