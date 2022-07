CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti per centrocampo e difesa: Chukwuemeka più Tanganga

Calciomercato Milan news, Tanganga o Diallo per il reparto arretrato

Il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di De Ketelaere dal Club Brugge sembra essersi finalmente concluso in casa Milan, dove i dirigenti possono ora dedicarsi agli altri innesti per potenziare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione che sta per cominciare. Uno dei reparti in cui i rossoneri avrebbero più bisogno di sistemare la rosa è quello arretrato, rimasto orfano del capitano Alessio Romagnoli che si è accasato alla Lazio a parametro zero dopo il mancato rinnovo col Milan.

Il profilo più caldo accostato ai lombardi rimane quello di Japhet Tanganga del Tottenham, per il quale ci sono stati anche dei colloqui con il direttore generale dei londinesi Fabio Paratici. Gli Spurs non avrebbero però sin qui aperto al diritto di riscatto chiesto dai rossoneri pretendendo piuttosto l’obbligo mentre non tramonta nemmeno la pista che potrebbe portare Abdou Diallo a Milano dal Paris Saint-Germain. In questo caso il problema principale sarebbe rappresentato dallo stipendio da 3 milioni di euro netti percepito dal calciatore.

Calciomercato Milan news, Chukwuemeka costa ancora troppo

Detto della difesa, il Milan sta vivendo una situazione simile anche per quanto concerne il centrocampo in questi mesi di calciomercato estivo avendo perso Franck Kessie. L’ivoriano ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri e di accasarsi da svincolato al Barcellona lasciando i Campioni d’Italia con un uomo in meno nel mezzo. Per potenziare dunque la mediana Massara e Maldini seguono con un certo interesse Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa anche se gli inglesi avrebbero chiesto 23 milioni di euro per il cartellino del calciatore: una cifra questa ritenuta troppo alta dal Milan soprattutto per un calciatore in scadenza nel giugno del 2023.

