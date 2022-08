CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bakayoko in partenza, rinnovo per Kalulu e Lazetic resta

Calciomercato Milan news, addio a Bakayoko e rinnovo per Kalulu

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato estivo con l’obiettivo di sistemare la rosa a disposizione di mister Pioli così da affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. Oltre ad eventuali nuovi rinforzi in entrata, i rossoneri devono pensare anche a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società ed in questo elenco figura pure il nome di Tiemoué Bakayoko, in prestito biennale dal Chelsea fino a giugno del 2023.

Il centrocampista non sembra però aver convinto il tecnico milanista nella sua seconda esperienza a Milanello e si sta valutando una soluzione per lasciarlo andare via. Al momento sulle sue tracce si registra il forte interesse del neo promosso Nottingham Forest. Intanto i dirigenti proseguono pure la campagna rinnovi ed il prossimo giocatore a riconfermare la sua permanenza al Milan dovrebbe essere Pierre Kalulu: il ventiduenne è in scadenza nel 2025 e secondo Calciomercato.com prolungherà fino al giugno del 2026.

Calciomercato Milan news, Lazetic non lascerà i rossoneri

Chi non dovrebbe lasciare il Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato è Marko Lazetic. Prelevato dalla Stella Rossa a gennaio, visto il mancato acquisto di Tommaso Mancini, che ha poi lasciato il Vicenza per firmare con la Juventus, il diciottenne rimarrà a Milanello per giocare con la Primavera. Il serbo originario di Belgrado non andrà quindi a giocare in prestito altrove.

