CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bakayoko verso l’addio, Sampdoria su Adli e Lazetic

Calciomercato Milan news, mister Pioli parla dei rinnovi di contratto

In casa Milan i dirigenti si stanno concentrando soprattutto sui rinnovi di contratto in scadenza per questo gennaio di calciomercato. Ufficializzato il prolungamento di Bennacer, anche Giroud dovrebbe prolungare con i rossoneri almeno per un’altra stagione mentre merita un discorso a parte la situazione di Rafael Leao: il portoghese piace in Premier League a squadre come il Chelsea e deve pagare 19,5 milioni di euro allo Sporting di Lisbona per la causa persa riguardante il suo scorretto passaggio al Lille. Intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Lecce, mister Stefano Pioli ha dichiarato: “Sono felicissimo per Isma, è tutto meritato per la sua volontà e determinazione. Isma è molto ambizioso e accompagna questa ambizione con umiltà di chi sa che deve ancora migliorare. Sono molto felice anche per il club, perché confermare un gruppo di giocatori presi da ragazzi e ora diventati maturi è importante. Leao e Giroud? Spero arrivino altre buone notizie, me lo auguro”.

Calciomercato Milan news, Bakayoko potrebbe lasciare i rossoneri

Chi non dovrebbe proseguire il proprio cammino con il Milan è Tiémoué Bakayoko, che potrebbe salutare già entro la fine di questa sessione di calciomercato invernale. Secondo i rumors, persino il Chelsea, proprietario del cartellino del centrocampista, vorrebbe rescindere il contratto con il calciatore ma per il momento il tecnico Pioli si è detto soddisfatto del suo rendimento: “Maldini ha detto che è chiuso? Sapevo della situazione e rimango convinto che l’unico nostro problema è non avere il gruppo completo in ogni reparto. Non c’è bisogno di intervenire. Bakayoko potrebbe andare via? Non lo so in questo momento, non ci sono novità. Lui è un grande professionista perchè si sta allenando sempre al massimo”.

Calciomercato Milan news, Sampdoria su Adli e Lazetic

Il Milan potrebbe dunque lasciar andare qualche elemento non ritenuto indispensabile in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sampnews24.com, la Sampdoria sarebbe interessata ad aggiudicarsi Yacine Adli e Marko Lazetic: il primo ha visto la panchina per l’ennesima volta in stagione contro il Lecce mentre il secondo è stato inserito nella lista dei giocatori della Primavera.

