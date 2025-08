Calciomercato Milan News: i due centrocampisti rifiutano i soldi di Arabia Saudita e Russia. Ora i rossoneri si devono accontentare... (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, DOPPIA BEFFA: GLI ESUBERI NON PARTONO

Il calciomercato Milan vede sfumare 35 milioni di incasso dalle cessioni. I rossoneri sono alla ricerca di altri soldi per poter investire in entrata dopo le cessioni di Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al Hilal per un totale di circa 100 milioni di euro.

Come detto ne potevano arrivare altri 35, ma Bennacer e Adli hanno deciso di rifiutare le destinazioni che avrebbero pagato di più e ora il Milan dovrà trovare altre squadre che quantomeno si avvicinano a quanto era stato pattuito.

Il centrocampista algerino poteva finire in Arabia Saudita per 20 milioni, ma a quanto apre preferirebbe restare in Europa, magari alla Fiorentina dove ritroverebbe Pioli. Altri 15 milioni sarebbe stati incassati da Adli che piaceva in Russia. Anche in questo caso però il giocatore preferisce rimanere nel calcio che conta con Sassuolo, Torino e Verona interessate ma a cifre minori.

CALCIOMERCATO MILAN, KRSTOVIC SE SALTA VLAHOVIC

Il calciomercato Milan cercano la punta da affiancare o alternare a Santiago Gimenez. I rossoneri hanno come primo obiettivo Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus in uscita dai bianconeri, ma è un discorso che verrà intrapreso da metà agosto.

Infatti il club lombardo sa che la Juve è con le mani legate e se non dovesse cedere il serbo in estate, lo perderebbe tra qualche mese a parametro zero. Il giocatore ha già sentito telefonicamente Allegri che lo ha convinto.

Se dovesse saltare Vlahovic, anche se ad oggi filtra molto ottimismo, il nome scelto per il ruolo di punta è quello di Nikola Krstovic. I piani alti del Lecce vogliono esaudire la sua richiesta di partire per una squadra con obiettivi maggiori, ma c’è da fare attenzione alla concorrenza della Roma in primis che va forte e di fretta sul mercato.

