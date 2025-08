Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Seguito anche Kalimuendo 1 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE KALIMUENDO DEL RENNES

Oltre alla telenovela relativa all’acquisto di Jashari dal Club Brugge, in casa Milan il calciomercato dovrebbe portare anche un nuovo centravanti da ormai diverse settimane. I rossoneri seguono diversi profili interessanti ma finora non hanno mai davvero affondato il colpo per nessuno dei calciatori chiacchierati. Il primo nome rimane quello di Dusan Vlahovic della Juventus ma c’è un altro calciatore che sta scalando le gerarchie in queste ore.

Stiamo parlando di Arnaud Kalimuendo, attaccante di proprietà del Rennes con cui ha un contratto valido fino alla fine di giugno 2027. I lombardi avevano avuto modo di conoscee il ventitreenne durante il doppio confronto avuto coi transalpini durante i sedicesimi di finali dell’Europa League 2023/2024, quando era poi riuscito a spuntarla il Milan per un totale di 5 a 2.

Il francese, che non ha ancora sin qui esordito nella Nazionale maggiore di Deschamps nonostante abbia vestito la maglia dei Galletti fino alla selezione olimpica, ha attirato l’attenzione su di sè grazie al rendimento offerto lo scorso anno, quando è stato in grado di segnare diciotto reti in trentaquattro presenze complessive tra campionato e Coppa di Francia, oltre ad aver firmato pure quattro assist.

Valutato tra i 20/25 milioni di euro, il prezzo del cartellino di Kalimuendo potrebbe essere salito per quest’estate alla luce di quanto fatto nel corso del 2024/2025. Tuttavia, per aggiudicarselo il Milan dovrà battere la concorrenza di due società interessate al classe 2002, ovvero gli inglesi del Brentford, decimo in Premier nella passata stagione, e gli spagnoli del Villarreal, che disputerà invece la Champions League grazie al quinto posto ottenuto nella Liga.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BENNACER IN PARTENZA

Intanto il calciomercato Milan sta ancora cercando di completare qualche cessione così da piazzare i calciatori destinati a non giocare durante la stagione. Un altro aspetto positivo della partenza di quegli elementi che non rientrano nel progetto è la possibilità di ricavare del denaro utile da reinvestire subito entro la fine del calciomercato ed in questo senso farebbe comodo l’addio di Ismael Bennacer. Il centrocampista è rientrato dal prestito all’Olympique Marsiglia ma non è ritenuto indispensabile da mister Allegri.

Nelle scorse ore si è parlato della possibilità di inserire il cartellino di Bennacer nella trattativa per averem anche grazie ad un conguaglio economico, Dusan Vlahovic dalla Juventus ma i bianconeri sono parsi decisamente freddi davanti a tale proposta. Ci sono maggiori possibilità che il futuro di Bennacer sia in Arabia Saudita dato l’offerta proveniente dall’Al-Ittihad, club saudita che se lo aggiudicherebbe per 10 milioni di euro. A questo punto resta sempre da convincere l’algerino nato in Francia, che sarebbe invece tornato volentieri al Marsiglia da mister De Zerbi.