Il calciomercato Milan ha chiuso le porta ad un possibile addio di Mike Maignan mentre spinge Ismael Bennacer verso la Spagna

Calciomercato Milan News: Ismael Bennacer fuori dai pani di Allegri

I rossoneri tra oggi e domani dovrebbero ufficializzare un altro colpo, quello di Luka Modric che nella giornata di ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Real Madrid venendo però sconfitto in maniera eclatante dal Paris Saint Germain.

Il calciomercato Milan porterà così a due il numero di giocatori acquistati nel ruolo di centrocampista attendendo un terzo che senza particolari cambi dell’ultimo minuto dovrebbe essere Ardon Jashari, questi ingressi però impongono a Tare di concludere alcune cessioni, soprattutto in mezzo al campo, per rientrare delle grosse spese.

A centrocampo sicuri di un posto in squadra nella prossima stagione sono Fofana e Loftus-Cheek che piacciono molto ad Allegri per la loro prestanza fisica e la capacità, soprattutto dell’inglese, di inserirsi ed essere pericoloso anche in fase di realizzazione.

Chi invece sembra avere i minuti contati è Ismael Bennacer che non è riuscito a convincere De Zerbi e il Marsiglia nella scorsa stagione e che neanche al Milan avrà molto spazio, il suo futuro potrebbe essere in Spagna, in particolare al Real Betis che è alla ricerca di un regista basso e potrebbe investire tra i 10 e i 15 milioni.

Calciomercato Milan News: Mike Maignan fuori dal mercato

Il calciomercato Milan dovrebbe aver già concluso la sua cessione pesante, ovvero quella di Theo Hernandez all’Al Hilal, tanto che nella conferenza stampa di presentazione Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno chiuso le porta ad un possibile addio di Mike Maignan o Rafael Leao.

Nonostante queste dichiarazioni negli ultimi giorni i rossoneri hanno ricevuto un’offerta da parte del Galatasaray per il portiere francese di circa 20 milioni che però sia il giocatore che la società hanno rispedito al mittente, i turchi ora torneranno all’assalto di Sommer avendo necessità di trovare un nuovo numero 1.

Infine è ufficialmente saltata la trattative tra Milan e Como per la doppia cessione di Morata e Thiaw per la volontà del difensore tedesco di rimanere in rossonero o di essere ceduto all’estero in una squadra che partecipa alle competizioni europee. La destinazione preferita del calciatore era il Bayer Leverkusen che però ha deciso di puntare su Quansah, il giovane inglese cresciuto nel Liverpool, e rimarrà ora a disposizione di Allegri, anche la situazione dello spagnolo non è semplice visto che il Galatasaray vuole tenere il giocatore fino alla scadenza del prestito e non concede il termine atnicipato.