Il calciomercato Milan sta valutando un'ulteriore aggiunta al suo reparto offensivo con uno tra Robert Lewandowski e Nicolò Tresoldi

Calciomercato Milan News: Nicolò Tresoldi un bomber di prospettiva

L’inizio di stagione dei rossoneri è tra i più positivi del campionato e sicuramente superiore alle aspettative che tutti i tifosi potevano avere all’inizio della stagione dopo una sessione di trasferimenti che non aveva convinto fino in fondo e che aveva evidenziato molta confusione nella dirigenza, soprattutto dopo alcuni acquisti.

Il calciomercato Milan però è già pronto per operare e per rinforzare nel futuro la squadra di Massimiliano Allegri che potrebbe regalare già da questa stagione il ritorno in Champions League o anche un improbabile scudetto che porterebbe anche la seconda stella.

Nonostante gli investimenti fatti nelle ultime sessioni di mercato per Nkunku e Gimenez la prima zona di campo dove Tare sembrerebbe pronto ad intervenire è l’attacco dove manca ancora una punta che abbia le caratteristiche da bomber e fisiche per attuare al meglio il gioco del tecnico livornese.

Una delle possibilità prese in considerazione dal direttore sportivo è quella di un attaccante di origine italiana che negli ultimi anni si sta facendo conoscere a suon di gol, il classe 2004 tedesco Nicolò Tresoldi di proprietà del Club Brugge il cui valore ad oggi si aggira sui 10 milioni.

Calciomercato Milan News: Robert Lewandowski sogno a parametro zero

Il sogno del calciomercato Milan però è uno solo, quello di portare in rossonero un altro grande campione d’età avanzata che potrebbe approdare a parametro zero, in una simile operazione a quella di Luka Modric, per portare esperienza a livello europeo e una capacità incredibile di segnare.

Si tratta di Robert Lewandowski, attaccante polacco che nonostante i trentasette anni e alcuni problemi fisici continua ad aggiungere gol ad una lista già molto numerosa con la maglia del Barcellona con cui in questo inizio de La Liga ha giocato 6 partite e segnato 4 gol.

Con il gol nella vittoria contro la Real Sociedad è entrato con 105 gol nella lista dei migliori marcatori della storia del club catalano raggiungendo campioni come Neymar, dopo le avventure in Spagna e Germania il campione polacco potrebbe quindi volare in Italia e affrontare la Serie A dove, come l’inizio di stagione di Modric, anche giocatori non più giovanissimi possono fare la differenza.Bisognerà però capire se il giocatore avrà intenzione di abbassare le sue richieste sullo stipendio o se il club rossonero fosse disposto ad offrire un ingaggio così elevato.