Calciomercato Milan News: rumors bomba su Theo Hernandez

La stagione del Milan è praticamente giunta al termine e questo potrebbe avere grandi effetti anche sul calciomercato Milan. Nessuno si aspettava una situazione del genere, ma il club rossonero potrebbe perdere alcuni suoi pilastri al termine di questa stagione. Uno dei candidati alla cessione è sicuramente il terzino francese Theo Hernandez.

Il terzino sinistro rossonero rappresenta un pezzo della storia recente del club ma nell’ultima stagione ha trovato non poche difficoltà. Tanti problemi, Theo ha faticato molto a trovare la sua dimensione e specialmente pesa su di lui il nodo ingaggio, il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 e le parti al momento sono molto distanti.

A inizio stagione si parlava di rinnovo, ma il Milan ha trovato un’annata da dimenticare, terminata praticamente ieri con la sconfitta in finale di Coppa contro il Bologna. La squadra vedrà una rivoluzione a fine stagione, il centrocampista Reijnders piace al Manchester City, Maignan potrebbe andare allo United ed anche Theo Hernandez sembra vicino alla cessione, è esplosa la bomba direttamente in Spagna.

Calciomercato Milan News, Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid

Dopo la sconfitta in coppa il calciomercato Milan vedrà probabilmente una profonda rivoluzione. La squadra non andrà in Europa e la società proverà a cedere dei big per monetizzare e poter fare cosi nuovi acquisti. Theo Hernandez è uno dei principali candidati alla cessione, specialmente in quanto al momento non ci sono affatto i presupposti per il rinnovo di contratto.

Secondo i rumors di calciomercato Milan quotidiano iberico Marca Theo Hernandez si sarebbe proposto al Real Madrid per avere cosi la possibilità di tornare al club che lo ha praticamente lanciato tra i grandi. L’affare però – nonostante la scadenza di contratto nel 2026 – non è cosi semplice ed anzi al momento appare comunque molto complicato. La squadra di Xabi Alonso avrebbe al momento altre priorità.

Theo Hernandez non convince per vari motivi, in primo luogo perchè parliamo di un giocatore non adatto particolarmente a ciò che chiede il neo tecnico del Real Madrid (manca solo l’ufficialità) Xabi Alonso e al momento le prime scelte sono Grimaldo del Bayer Leverkusen e il giovane Alvaro Carrares, giovane terzino che il Benfica valuta oltre 40 milioni. Ad ogni modo questi segnali evidenziano che l’avventura di Theo Hernandez al Milan è ai titoli di coda.