CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BONDO SE PARTE BENNACER

Le ultime ore della sessione invernali sono frenetiche anche per il calciomercato Milan: è notizia di pochi minuti fa quello che possiamo definire un colpo nell’acquisto di Joao Felix, certamente hanno fatto rumore anche gli addii, non pronosticabili all’inizio del 2025, di Alvaro Morata che era arrivato solo sei mesi fa e di Davide Calabria, cresciuto nelle giovanili e diventato capitano. Ora però ci sono altri affari del calciomercato Milan in corso: uno di questi è la possibile cessione di Ismael Bennacer, di cui abbiamo parlato anche nelle ultime ore. Il centrocampista algerino avrebbe chiesto di cambiare aria: sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto il Marsiglia, che sta cercando anche Nicolò Fagioli.

Ora, il punto è che se Bennacer dovesse davvero cambiare squadra, andrebbe sostituito perché la coperta del Milan in mezzo è davvero corta: a questo punto la dirigenza deve guardarsi intorno e un nome per prendere il posto dell’ex Empoli sarebbe quello di Warren Bondo, andando eventualmente a sfruttare i buoni – anzi ottimi – rapporti tra i rossoneri e Adriano Galliani, che in quelle stanze ha passato quasi una vita vincendo tutto. Classe 2003, titolare indiscusso nel Monza anche lo scorso anno sotto la guida di Raffaele Palladino, sta diventando un elemento in grande crescita: per questo il Milan, e non solo, ci ha messo gli occhi addosso.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PADRE DI BENNACER CONFERMA TUTTO

La trattativa di calciomercato Milan per Warren Bondo del Monza è reale? In questo caso parrebbe proprio di sì: in diretta a Sportitalia, il padre del calciatore francese ha confermato tutto, dicendo di essere effettivamente in contatto con i rossoneri per parlare della possibilità che il figlio vada a giocare alla corte di Sergio Conceiçao e che naturalmente sarebbe una grande occasione, visto che il Milan è un grande club. A questo punto però bisogna che ogni tessera del puzzle vada al suo giusto posto: infatti, come abbiamo già spiegato, Bondo arriverebbe dal Monza al Milan solo se dovesse partire Bennacer, ma ormai mancano poche ore alla chiusura del calciomercato.

Questo, naturalmente, a meno che il calciomercato Milan decida comunque di portare a termine l’affare a prescindere dal futuro a breve termine dell’algerino: certamente la situazione del Monza, ultimo in classifica e staccato dalla quota salvezza, può aiutare lo stesso Bondo a spingere per andare a giocare con la maglia rossonera, questo lo dovremo capire e dunque appuntamento alle prossime ore, fino alla mezzanotte di oggi Milan e Monza avranno tempo di chiudere l’operazione di calciomercato.