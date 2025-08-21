Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Rayan se parte Chukwueze 21 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BONIFACE IN AVVICINAMENTO

Il calciomercato Milan non è ancora giunto alla sua conclusione e probabilmente potranno arrivare nuovi acquisti anche nei giorni finali della finestra di trattative estiva. I lombardi vogliono sistemare la loro rosa in vista della stagione che sta per cominciare con il campionato dopo aver già esordito ufficialmente in Coppa Italia per il 2025/2026.

In quella sfida giocata e vinta in casa a San Siro contro il Bari, squadra che milita in Serie B, il tecnico Massimiliano Allegri aveva deciso di cominciare la gara affidandosi a Pulisic e Rafael Leao come coppia d’attacco, con il presunto centravanti titolare Santiago Gimenez inserito solo dopo che il portoghese aveva rimediato un problema fisico.

Stando alle indiscrezioni più recenti però i rossoneri stanno per mettere le mani su un nuovo attaccante da poter alternare al messicano, ovvero Viktor Boniface. Il nigeriano, con cui si sta cercando di definire il contratto da firmare dopo le visite mediche, sta dunque per lasciare il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Secondo la redazione di Sky Sport, il Milan starebbe monitorando pure con grande attenzione il profilo del classe 2005 Conrad Harder. Il ventenne di nazionalità danese è legato ufficialmente allo Sporting di Lisbona fino al 30 giugno del 2029 e sarebbe una soluzione in più per l’attacco milanista anche se bisogna ricordare come sia sempre molto complicato prendere giocatori dai biancoverdi a costi contenuti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PURE RAYAN NEL MIRINO

Sempre nell’ottica di prendere un altro attaccante oltre all’imminente arrivo di Boniface, il Milan sta seguendo pure un altro calciatore in questi giorni di calciomercato. Le indiscrezioni più recenti riportano infatti dell’interesse rossonero nei confronti di Rayan Vitor Simplício Rocha, diciannovenne conosciuto semplicemente come Rayan che sta attirando l’attenzione grazie alle prestazioni da lui offerte in campo con la maglia del Vasco da Gama.

Il brasiliano è sotto contratto con i bianconeri fino al 31 dicembre del 2026, ovvero al termine del prossimo anno solare, ed in questa stagione ha gà realizzato nove reti ed un assist in trentacinque presenze totali distribuite fra le varie competizioni. Il direttore sportivo Tare potrebbe cercare di accaparrarselo subito specialmente nel caso in cui dovesse essere ceduto Samuel Chukwueze, seguito dal Betis Siviglia oltre che da squadre militanti in Arabia Saudita ed in Turchia.