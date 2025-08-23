Calciomercato Milan news, per Boniface l’affare è praticamente fatto, ma il ginocchio fa pensare e la dirigenza prende ancora tempo (oggi 23 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: AFFARE FATTO PER BONIFACE, MA CON UN PUNTO DI DOMANDA

Victor Boniface potrebbe essere praticamente considerato già un nuovo acquisto rossonero, eppure l’affare non è ancora stato completato per il calciomercato Milan e c’è una motivazione molto chiara, cioè le condizioni del ginocchio dell’attaccante nigeriano classe 2000 del Bayer Leverkusen, che indicono la dirigenza rossonera a riflettere ancora un po’.

Calciomercato Milan News / Una big piomba su Saelemaekers, Gimenez resta in bilico (22 Agosto 2025)

Tutto sarebbe definito, ma nel caso di Victor Boniface non si possono certo definire “di rito” le immancabili visite mediche, che per la maggioranza dei giocatori sono una formalità nel passaggio da una squadra all’altra, ma nel caso del nigeriano sono fondamentali, perché il Milan ha bisogno di notizie rassicuranti circa le condizioni del ginocchio destro del potenziale nuovo acquisto.

Calciomercato Milan News/ Un ex atalantino nel mirino, attesa per Boniface (22 agosto 2025)

Dal momento che stasera, sabato 23 agosto 2025, sarà il momento del debutto contro la Cremonese nel nuovo campionato di Serie A, ecco che ci potrebbero essere alcune ore di stand-by, per poi capire domani se l’affare andrà in porto per il calciomercato Milan, oppure se Victor Boniface entrerà nell’elenco dei calciatori per i quali la salute ha imposto svolte di carriera.

Il ginocchio del nigeriano, che milita dal 2023 nel Bayer Leverkusen dopo le precedenti esperienze europee con il Bodø/Glimt e l’Union Saint-Gilloise, è in condizioni precarie e questo da un certo punto di vista potrebbe essere anche un vantaggio per il Milan, perché le pretese dei tedeschi sul cartellino di Victor Boniface sono certamente più basse di quanto sarebbero se parlassimo di un giocatore sano.

Calciomercato Milan News/ Boniface è sempre più vicino, piace pure un talento carioca (21 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L’ALTERNATIVA E IL PRECEDENTE DELLA ROMA

Fin qui la parte che potremmo definire vantaggiosa per il Diavolo, ma naturalmente il confine tra affare e fregatura è sempre dietro l’angolo in questi casi ed allora ecco spiegata la doverosa cautela che caratterizza le mosse del calciomercato Milan per il possibile nuovo innesto nel reparto d’attacco di Massimiliano Allegri. Boniface era stato quasi venduto a gennaio per 70 milioni di euro in Arabia Saudita, adesso le cifre sono molto diverse, ma la cautela è d’obbligo, anche perché negli ultimi due anni l’attaccante ha dovuto fare i conti anche con vari problemi muscolari.

A questo punto, ci potrebbero essere delle ulteriori novità: il Milan potrebbe tirare ulteriormente la corsa con il Bayer Leverkusen, chiedendo uno sconto su un prestito “quasi gratuito” per rendere comunque accattivante l’affare, mentre se le notizie dal bollettino medico fossero negative potrebbe essere necessario mettere nel mirino altri obiettivi, come ad esempio il ventenne Conrad Harder dello Sporting Lisbona, di cui parla La Gazzetta dello Sport. Per informazioni rivolgersi alla Roma, che solo poche settimane fa aveva rifìutato il possibile scambio Dovbyk-Boniface proprio per le incognite sul fisico del nigeriano…