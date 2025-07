Il calciomercato Milan vuole provare a portare in rossonero Victor Boniface al posto di Gimenez. Archie Brown è un nome per il post Theo Hernandez

Calciomercato Milan News: Archie Brown opzione giovane per la fascia sinistra

Mentre il centrocampo rossonero viene completato con l’acquisto di Ricci e quelli futuri di Jashari e Modric, ancora in alto mare sembrano essere le operazioni in difesa e in attacco dove il tecnico non è convinto fino in fondo di Santiago Gimenez e preferirebbe che venisse preso un altro giocatore. La spesa per una punta di alto livello però non è sostenibile per il calciomercato Milan, anche perché quella parte di budget è stata investita nella sessione invernale per portare in Italia il messicano, nel frattempo è ufficiale la cessione di Theo Hernandez che impone di andare sul mercato a cercare un sostituto.

È difficile ipotizzare chi potrebbe prendere il posto del nazionale francese visto che la dirigenza rossonera si è mossa con pochi profili per quella posizione, ma le alternative dovrebbero essere tre, la prima vede la titolarità di Jimenez su quella fascia, la seconda l’arrivo di Zinchenko e la terza l’acquisto di Archie Brown. Quest’ultima sembrerebbe essere la preferita visto che si andrebbe ad aggiungere un giocatore giovane, ventitré anni, con un costo non elevato intorno ai 10 milioni e che può essere schierato anche su tutta la fascia in caso di schieramento di una difesa a 3.

Calciomercato Milan News: Victor Boniface l’ultimo nome in attacco

In attacco invece l’ultimo nome che il calciomercato Milan potrebbe provare a regalare a Massimiliano Allegri è Victor Boniface, attaccante nigeriano ventiquattrenne del Bayer Leverkusen con cui quest’anno ha giocato solamente 19 partite in Bundesliga nelle quali però è riuscito a segnare 8 gol e fornire 2 assist. Il prezzo sarebbe superiore ai 40 milioni e per questo molto difficile per i rossoneri ma risponderebbe maggiormente alle richieste del tecnico che vuole un giocatore molto fisico capace di giocare in contropiede ma anche essere punto di riferimento in mezzo all’area.

Per poterlo portare in Italia in questa sessione di calciomercato Milan però è necessario l’addio di Gimenez che però non sembra avere particolari richieste, per via della seconda metà di stagione poco convincente da quando arrivato al Milan, l’ex attaccante del Feyenoord è sembrato aver difficoltà nell’ambientamento in un nuovo campionato e in una nuova squadra oltre ad una evidente fatica nel riuscire a segnare. I rossoneri vogliono almeno 30 milioni, richiesta che blocca eventuali club interessati disposti ad offrire tra i 20 e i 25 milioni dopo le ultime prestazioni dell’attaccante e la sfiducia del tecnico.