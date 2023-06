Calciomercato Milan news/ Brahim Diaz al Real è ufficiale, il Chelsea su Maignan (oggi 10 giugno)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BRAHIM DIAZ TORNA AL REAL MADRID

La notizia era nell’aria già da tempo, ma adesso è ufficiale ed è importante per il calciomercato Milan: il Real Madrid ha comunicato il ritorno di Brahim Diaz al club spagnolo, con presentazione già fissata per martedì prossimo presso la Ciudad Real Madrid. Il nuovo contratto di Brahim Diaz con i Blancos durerà fino al 30 giugno 2027, dopo il prestito per tre stagioni al Milan. Un periodo di tempo talmente lungo che forse ha fatto dimenticare che Brahim Diaz non era di proprietà dei rossoneri, ma il Real Madrid lo ha voluto richiamare “a casa” e di conseguenza l’addio è stato inevitabile.

Finisce dunque l’avventura di Brahim Diaz al Milan, che è durata 124 partite con 18 gol segnati, dei quali 13 in campionato e cinque nelle Coppe europee. C’è anche una conseguenza “simbolica” legata alla partenza di Brahim Diaz, perché Rafael Leao riceverà in “eredità” la maglia numero 10 che apparteneva proprio allo spagnolo. Il Real Madrid lo ha onorato ricordando che grazie anche al contributo di Brahim Diaz il Milan “è tornato campione d’Italia nel 2022 e ha raggiunto le semifinali di Champions League in questa stagione”, servirà dunque sostituirlo in modo degno.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PUNTO SU MIKE MAIGNAN

Il vero problema sarebbe tuttavia costituito da un’altra partenza, perché continuano le voci che riguardano Mike Maignan e blindare il portiere francese di conseguenza dovrà essere una priorità in questi mesi per quanto riguarda il calciomercato Milan. Maignan fa gola a molti grandi club, di conseguenza il suo rinnovo è una priorità assoluta in sede di calciomercato per il Milan. Mike è nel mirino soprattutto del Chelsea che, secondo l’Equipe, lo vorrebbe per dare concretezza a una vera e propria rivoluzione in porta, con gli addii di Kepa Arrizabalaga e Edouard Mendy. L’addio di Paolo Maldini potrebbe essere una variabile in più, perché il francese gli era molto legato.

Non è passato inosservato il post sui social in cui Mike Maignan si chiedeva se fosse “sempre Milan” dopo il divorzio da Maldini. L’Equipe quindi ha rilanciato l’indiscrezione dell’interesse del Chelsea, che starebbe già muovendosi. Certo, il club londinese nella prossima stagione sarà fuori dalle Coppe europee e potrebbe quindi avere meno fascino, ma progetta la rifondazione che si baserebbe anche sul francese, inoltre il Chelsea segue Maignan fin dal 2020, quando giocava al Lilla. Il Milan allora lavora per il rinnovo dell’attuale contratto, che andrà in scadenza nel 2026, con un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il francese infatti fa parte dei giocatori di massimo riferimento e come Leao potrebbe beneficiare di una deroga ai paletti del club, scrive La gazzetta dello Sport, in modo da ottenere uno stipendio sui 5 milioni più bonus. Infatti Maignan fa parte della ristretta cerchia degli intoccabili, salvo la proverbiale “offerta indecente”, che se arrivasse renderebbe rovente l’estate…











