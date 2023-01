CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Brahim Diaz e Leao da sistemare, Aouar per il centrocampo

Calciomercato Milan news, Leao e Brahim Diaz: futuro in bilico

Una volta disputata la Supercoppa italiana contro l’Inter, il Milan potrà tornare a dedicarsi alle situazioni di calciomercato interne all’organico da sistemare tra questa e la prossima finestra di calciomercato. In casa rossonera continua a tenere banco il tormentone relativo al rinnovo di Rafael Leao: 7,5 milioni di euro all’anno per il portoghese che sarebbe da sempre intenzionato a proseguire con i lombardi se non dovesse pagare anche la causa persa contro lo Sporting Lisbona da 19,5 milioni. Discorso diverso invece per Brahim Diaz: il Milan ha la possibilità di riscattarlo dal Real Madrid per 22 milioni di euro ma questa cifra viene ritenuta troppo elevata da Maldini e soci che dovranno fare i conti con la volontà di mister Ancelotti di puntare o meno sullo spagnolo nella prossima stagione.

Il Milan continua a guardarsi intorno in cerca di nuovi elementi che possano migliorare l’organico anche in previsione del calciomercato estivo. A centrocampo i rossoneri seguono un profilo in particolare, ovvero quello di Houssem-Eddine Chaâbane Aouar, classe 1998 sotto contratto con l’Olympique Lione fino al 30 giugno del 2023. Il ventiquattrenne non dovrebbe rinnovare con la squadra della sua città e secondo le indiscrezioni più recenti il Milan sarebbe in vantaggio rispetto alle altre pretendenti per aggiudicarselo a parametro zero.

Calciomercato Milan news, il commento del tecnico Stefano Pioli

Nel frattempo il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Supercoppa contro l’Inter toccando anche l’argomento calciomercato. Mister Stefano Pioli ha escluso categoricamente la possibilità di vedere Buffon in rossonero ed ha commentato l’approdo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, dove si giocherà il derby: “Buffon? Questa è una bomba. Stiamo recuperando giocatori, quando avremo recuperato tutti saremo al completo. L’arrivo di Cristiano Ronaldo dà lustro al calcio saudita, che è già in crescita come abbiamo visto ai Mondiali, dove la nazionale ha battuto l’Argentina”.



