CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DISPETTO DELL’ATLETICO PER FULLKRUG!

Il calciomercato del Milan continua a esplorare il mercato degli attaccanti nonostante l’acquisto di Morata sia già stato annunciato. Il club rossonero è alla ricerca di un’altra prima punta da aggiungere alla rosa, considerando le possibili offerte per Jovic che potrebbero liberare uno spazio per un attaccante più fisico da affiancare allo spagnolo. Oltre a Tammy Abraham, proposto dalla Roma nelle scorse settimane, il Milan mantiene vivo l’interesse di calciomercato per Armando Broja, centravanti albanese classe 2001 del Chelsea, rientrato dall’ultimo prestito al Fulham.

I Blues non intendono cedere il giocatore facilmente, e il Milan è interessato a un’operazione di prestito con diritto di riscatto, una formula di calciomercato che il club inglese al momento non ha considerato. Tuttavia, i contatti tra le due società rimangono attivi, secondo quanto riportato da CaughtOffside in Inghilterra. Questo perché la trattativa di calciomercato del Milan per Fullkrug sembra essersi complicata a causa dell’inserimento dell’Atletico Madrid, che come detto ha perso Morata proprio in direzione Milano: il club giallonero ha confermato che la trattativa coi Colchoneros per il bomber tedesco potrebbe concretizzarsi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL WEST HAM SU TOMORI

Anche il calciomercato in uscita del Milan è sotto i riflettori, con un nuovo interesse dalla Premier League per Fikayo Tomori. Il West Ham, alla ricerca di un rinforzo difensivo per il nuovo allenatore Julen Lopetegui, sta considerando un affondo per il centrale inglese. Il difensore, che ha una vasta esperienza in Premier League e conosce bene Londra essendo cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, è un profilo che suscita interesse per gli Hammers: già la scorsa estate ci sono stati sondaggi e dialoghi tra le parti, che però non hanno portato a nulla di concreto.

Ora, il nome di Tomori torna in auge, non essendo mai stato realmente accantonato dal club inglese. La strategia di calciomercato del Milan però è quella di portare Pavlovic a Milanello senza ridurre la rosa, mantenendo tutti i giocatori a disposizione di Fonseca per avere più opzioni in tutte le competizioni. La valutazione di Tomori fatta dal Milan è di circa 40/45 milioni di euro, una cifra che il West Ham difficilmente potrà raggiungere, soprattutto dopo aver già investito oltre 40 milioni per l’acquisto di Max Kilman dal Wolverhampton.