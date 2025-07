Calciomercato Milan News: sfumato De De Cuyper, acquistato dal Brighton, i rossoneri tentato l'assalto al giocatore del Gent (6 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SFUMA DE CUYPER

Il calciomercato Milan corre ai riapri per il ruolo di terzino sinistro. Theo Hernandez non ha ancora trovato l’accordo per lasciare i rossoneri, ma la società lombarda non vuole farsi prendere alla sprovvista e dunque deve tutelarsi.

L’obiettivo numero uno, seguito tra l’altro anche dalla Roma, era Maxim De Cuyper. Ne parliamo al passato perché nella giornata di ieri il Brighton ha trovato l’accordo per 18 milioni più 2 di bonus, ufficializzando il colpo sui propri canali ufficiali.

Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il Milan avrebbe però già trovato l’alternativa ovvero Archie Brown del Gent. Il classe 2002 in forza al Gent ha già disputato 87 presenze con la squadra belga in tutte le competizioni, mettendo a segno 3 gol e 10 assist.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LEAO RESTA

Il calciomercato Milan non si deve preoccupare circa il futuro di Leao. Almeno, non dovrà respingere gli attacchi del Bayern Monaco poiché lo stesso club bavarese ha smentito le voci relative ad un possibile affondo.

A farlo è stato direttamente Uli Hoeneß, presidente onorario del club tedesco: “Leao? No, no, no. Max Everl (direttore sportivo del Bayern, ndr) mi ha detto di aver tenuto colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato”.

Il Milan dunque ripartirà da Leao, così come annunciato già in precedenza dalla società. Anche per Massimiliano Allegri rappresenta un giocato fondamentale per il presente e il futuro dei rossoneri dunque nulla cambierà secondo questo punto di vista.