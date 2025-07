CALCIOMERCATO MILAN, OGGI LA RISPOSTA DI ARCHIE BROWN

Il calciomercato Milan è protagonista di un’interessante saga di mercato che riguarda Archie Brown. Il terzino del Gent sembrava finalmente pronto a vestirsi di rossonero poiché sono 10 giorni che il club lombardo è in contatto con la società belga e l’entourage del classe 2002.

Come ci racconta Fabrizio Romano, il Fenerbahce si è inserito all’ultimo minuto per sferrare un vero e proprio colpo di scena di calciomercato, cercando di acquistare l’ex giovanili del Derby County con una proposta last minute.

Sia Milan che Fenerbahce hanno jet privati a Bruxelles, pronti a far volare Brown dalla capitale belga non appena verrà presa la decisione. La scelta del terzino arriverà nella giornata di oggi, mettendo la parola fine su questa storia e iniziando una nuova avventura.

Il Milan rappresenterebbe un’occasione a livello di carriera decisamente migliore, considerando il campionato italiano rispetto a quello turco e naturalmente il blasone dei rossonero. Tuttavia il Fener è pronto a soddisfare tutte le richieste economiche da parte del giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN, NICOLAS JACKSON POTREBBE PARTIRE

Il calciomercato Milan continua a cercare l’attaccante ideale da affiancare a Santiago Gimenez nella prossima stagione. Non si sa ancora se Massimiliano Allegri giocherà con due punte titolari o se le alternerà, ma sicuramente vuole un’altra pedine per il reparto offensivo.

Il nome di Lucca nelle ultime ore è tornato prepotentemente in orbita Napoli, con cui ha un accordo da tempo, mentre Vlahovic ad oggi continua ad avere il solito ostacolo difficile da sormontare vale a dire quello relativo all’ingaggio, decisamente troppo alto per l’intera Serie A.

Infine ecco l’idea Nicolas Jackson: gli arrivi tra le file dei Blues di Delap dall’Ipswich Town e Joao Pedro dal Brighton hanno ulteriormente chiuso la strada all’attaccante senegalese che potrebbe essere il prossimo a lasciare Londra.

Il Milan lo ha messo nel mirino, ma per arrivare al classe 2001 la strada non è affatto semplice tra uno stipendio alto e la volontà del Chelsea di cederlo in Premier League, in modo tale da incassare una cifra maggiore rispetto a quella che potrebbero incassare da Milano.