CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Calabria rassicura sul rinnovo (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan vede la società al lavoro non solo sugli arrivi, ma anche sulle conferme soprattutto di quei giovani che dovranno rappresentare il futuro della formazione rossonera, e sui quali il tecnico Giampaolo ha messo il veto su eventuali partenze. Soprattutto in difesa il Milan vanta diversi talenti in rampa di lancio, a partire dalla coppia centrale dove Romagnoli spera di ritrovare a tempo pieno Caldara, martoriato dagli infortuni nello scorso campionato. Ma sulla fascia c’è anche un Davide Calabria oggetto del desiderio di molti club, anche esteri, ma che in un’intervista a Sky Sport ha scacciato via i dubbi, rassicurando sulla possibilità di rinnovare presto il contratto con il Milan. Queste le parole di Calabria alla pay tv satellitare: “Io intoccabile per la società? Sono stato molto contento perché nonostante qualche offerta il club ci ha riferito che facevo parte del progetto e fa piacere sapere di essere importante per il mister e il club. Spero di ricambiare la fiducia. Il rinnovo si farà, non c’è fretta, ne parleremo a fine mercato.”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL LIONE NON MOLLA SUSO

Il calciomercato del Milan però farà probabilmente registrare anche qualche partenza da qui alla fine delle trattative. Ci sono club che non mollano pezzi pregiati del club rossonero. Il Paris Saint Germain starebbe per sferrare un attacco milionario al portiere Gigio Donnarumma, Conti ha diverse offerte ma anche lo spagnolo Suso resta nel mirino di un club della Ligue 1, ovvero il Lione del presidente Aulas che garantirebbe all’esterno offensivo un importante salto di qualità in termini di ingaggio. Suso in realtà piace a diversi club ma il fattore che ha tenuto lontani diverse società finora, anche di caratura internazionale, è il prezzo. Per privarsi del talento iberico il Milan non scenderebbe sotto i 35 milioni di euro, troppo per un calciatore che anche nello scorso campionato di Serie A ha dimostrato di saper fare la differenza, ma che ha vissuto di troppi alti e bassi per trovare quella continuità tipica dei grandi campioni. Ma rumors parlano di un Lione pronto a fare follie, e se i 35 milioni dovessero essere offerti le resistenze del Milan potrebbero davvero vacillare e Giampaolo sarebbe costretto a fare a meno di Suso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA