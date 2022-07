Calciomercato Milan News/ Castillejo al Valencia, intesa col Lille per Renato Sanches

Calciomercato Milan news, Samu Castillejo si trasferisce al Valencia

Il Milan è al lavoro non solo sulle operazioni in entrata ma è all’opera anche su qualche cessione in questa fase del calciomercato estivo. Nell’elenco dei giocatori in partenza figura da diverso tempo il nome di Samu Castillejo, giocatore che già a gennaio sembrava destinato a salutare Milanello ma che alla fine aveva preferito restare per provare a giocarsi le sue carte piuttosto che vivere anche solo un’avventura in prestito visto l’interesse mostrato nei suoi confronti ad esempio dalla Sampdoria.

Calciomercato Milan News/ Il punto su De Ketelaere e Tanganga, Adli: "Puntiamo a..."

Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sky Sport, il ventisettenne spagnolo sarebbe ora in viaggio in direzione Valencia per firmare un contratto triennale con la squadra allenata da Gennaro Gattuso, altro grande ex milanista. Lo scorso anno Castillejo era stato in grado di raccimolare appena 5 presenze in campionato, impreziosite però da due assist vincenti per i suoi compagni.

Calciomercato Milan News/ United su Tomori, il punto su De Ketelaere e Renato Sanches

Calciomercato Milan news, accordo con il Lille per Renato Sanches

Guardando al centrocampo, il Milan vorrebbe mettere le mani su Renato Sanches in questa sessione di calciomercato. Accostato ai rossoneri anche in passato, secondo i rumors la società lombarda avrebbe raggiunto un accordo con il Lille per il trasferimento del calciatore sulla base di 15 milioni di euro. Tuttavia, il suo agente Jorge Mendes è consapevole dell’interesse mostrato anche dal Paris Saint-Germain nei confronti del suo assistito e punterebbe a chiedere 4,5 milioni di euro di ingaggio, uno in più rispetto alla richiesta iniziale.

LEGGI ANCHE:

Dybala all'Inter?/ Calciomercato news: attenzione a Roma e Milan, Napoli più defilato

© RIPRODUZIONE RISERVATA